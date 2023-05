Ellie Schlein e Saviano, e assim nasceu um romance

Terei que cuidar da boquinha da próxima vez. Saviano Não mostrando a ela, mas o coração Ellie Tudo estava lá. PARA Uma varredura limpa, sob o olhar feliz de um celebrante chamado Corrado Formigli, a noite de quinta-feira viu as cenas de um casamento. Próximo, anunciado, desejado. Escritor e Exmo. Ele não a chamava de Schlein, e Saviano parecia amá-la, aquele doce “Ellie” pronunciado em defesa.

Enquanto Roberto fala, Ellie se curva para ele sabe-se lá em que tela. Parabéns e filhos vocês podem dizer isso? Como Formigli o pressiona – por assim dizer, uma vez que o romantismo preocupa a todos – em Color Matchmaker, a cruz e a alegria da esquerda italiana que prefere um consultor de imagem a um salário de cem euros.

Pois bem, Saviano, em tom legalista, retratou o pobre secretário democrata – que não era muito pobre, aliás um bom casal, senão do ponto de vista político – como “uma vítima incipiente”. Massacre”. O que “Ellie” disse de errado?, suspira o escritor. Em entrevista ao Voga – Aparentemente não há nada a declarar nesta matéria – Saviano falou do “detalhe de alguns segundos para esconder o resto”. Não entendo o que significa “descanso”. Talvez sentido, podemos tentar. Claro, é difícil lembrar de ver outros escritores celebrando um líder partidário pelo nome na TV. Deve haver algo…

Nas trincheiras – Até a traição contra o camarada de Luca é usada para esse fim para agradar seu noivo, o governador, a quem ela deseja matar. De fato, para Saviano, “ele é um comediante que cuida de seus filhos”, ao contrário de Grillo, que encontra alguém no tribunal por estupro.

Ele intervém em defesa da escritora Paola Belloni, que mais tarde se revela “a outra”, amante de Schlein. Ela não inveja, guarda: “Lembro-me tranquilamente que foram centenas de editoriais e artigos sobre harmonia de cores, horas e horas de inteligência em televisão, rádio e internet. Nada foi encontrado sobre o julgamento que Roberto Saviano ganhou. muitas pessoas realmente falaram sobre isso.Três tipos de ambiente.

Mais tarde, Saviano Saviano volta a insultar aqueles que se lembram do assassinato de Sergio Ramelli em Milão. Matar um fascista não é crime, nem insultá-lo 47 anos depois do assassinato. Acontece na televisão. Formicelli o “pressiona” – minha senhora, há igualdade de condições aqui – e o lembra que, na medida do possível na República da Piazza Pulita, o memorial oficial de Ramelli contou com a presença de Ignacio La Russa e do prefeito de Milão Pepe. Sala. Saviano define essa cerimônia institucional como um “manto”. “Ellie, você explica a ele que não está feito.”

Ataque a La Rassa – A presença de La Russa, presidente do Senado, foi “vergonhosa”. Ele recebe uma resposta de Fabio Roscani, outro menino que não compartilhou o destino trágico de Ramelli, mas está velho demais para representar seus valores no Parlamento com o FDI: “Em que coragem define ‘vergonhoso’ na presença de Roberto Saviano . “Sergio Ramelli na cerimônia memorial do presidente do Senado, Ignacio La Russa? Como ele ousa dizer que o prefeito de Milan Sala está errado em estar em um momento de lembrança quando ele espancou um jovem até a morte debaixo de sua casa? Lembro a Saviano que Sergio Ramelli foi morto por ter a ousadia de denunciar e condenar o BR em uma redação escolar.

Alguém que vive sob proteção e que consolidou sua reputação na denúncia e combate ao crime, tem uma história como a de Sergio para simpatizar, contar e dar o exemplo. Todos devemos estar felizes por ver uma nação finalmente unida e na perspectiva da reconciliação nacional, relembrarmos juntos todas as tristezas do nosso passado. Alguns intelectuais militantes, porém, gostam de incitar um clima de ódio para atacar a direita porque, a seu ver, isso os ajuda a vender mais. Roscani é um menino honesto de direita, líder da Juventude Nacional. Ele também é “vergonhoso”?