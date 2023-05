“Volto como divulgador” – Corriere.it

Carlo Cottarelli deixou o Partido Democrata e o Parlamento. Foi anunciado pelo próprio, convidado A de Fabio Fazio Como está o tempo?: “Decidi renunciar ao cargo de senador”, esclareceu, não se identificando nas fileiras do atual secretário de Dem Ellie Schlein, “anunciei na terça-feira passada junto com o líder do grupo Francesco Bocia. E Enrico Letta”. Depois de um tempo, ele esclareceu o motivo: “Tenho muito respeito por Ellie Schlein e acho que é certo mover o Partido Democrata um pouco mais para a esquerda. Mas surgiram divergências, como o papel da meritocracia. O valor da a meritocracia desapareceu no movimento Schlein e é quase criticada.

O economista voltará a ser professor e irá para a Universidade Católica de Milão.: “Recebi uma oferta e decidi ir. Pediram-me para dirigir um programa de ciências sociais e educação econômica para alunos do ensino médio. Essa matéria – acrescentou – infelizmente não acertou com o Senado, e eu decidi abrir mão da minha cadeira: vou renunciar na próxima semana. Acho que sou muito útil para falar sobre críquete e voltarei a ser divulgador». O terceiro pólo – os Fazio Reconstrucionistas – pediu-lhe que mudasse de grupo, mas não quis ir “pela estabilidade” com Calenda e Renzi, explicando que queria “dar lugar a uma mulher chamada Cristina Tajani”: “Não Parece certo mudar de partido, fui eleito proporcionalmente, o povo é meu Não votou no nome, votou no partido».