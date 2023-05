Milão, aqui estamos nós: Leo na sede

Rafael Leo com a sua comitiva na Casa Milan para renovar o tratado: ponto de vista sobre o futuro dos portugueses. Notificação virá em breve

existe Rafael Leão No coração dos pensamentos dos fãs Milão. Os portugueses pararam aos dez minutos da partida de ontem Lácio, Ele vai perder seriamente o Euro-Derby de quarta-feira à noite.

A situação do atacante é monitorada diariamente, mas não há perigoentre É realmente sólido. Mas fazer previsões agora é claramente complicado. Os torcedores estão cruzando os dedos sabendo que tudo fica mais complicado sem Leo em campo.

O português é o verdadeiro motor desta Milão. Ele provou isso em mais de uma situação. Sua mão está definitivamente no circuito contra ele Nápoles, Em que venceu o desafio remoto Guara. Todo o último mês foi um desastre.

Leo estava bem Milão E seus fãs estavam prontos para ficar com ele novamente. O Milan não correrá riscos e só o colocará em campo se for bom. No entanto, há um desafio para enfrentar, mas também para trazer um campeonato, e um quarto lugar vale a pena. Liga dos Campeões.

Sábado à tarde, Milão No entanto, ele reagiu bem à ausência de Leo. Muitas vezes era Theo Hernandez É claro que será uma história completamente diferente com os portugueses em campo.

Atualizar na exibição

Os homens do clube rossoneri sabem disso muito bem, adoram curtir os jogos Rafael Leão. A renovação é possível nos dias de hoje.

Para os portugueses, portanto, o campo não era o único. Assim, nas próximas horas, podemos reservar algumas surpresas para o torcedor: não é mais segredo que a contratação está muito próxima. Leo aleatoriamente disse sim a um acordo 7 milhões de euros líquidos Por uma temporada, com bônus, por cinco anos. Mas a solução para todos os problemas relacionados com as multas devidas aos cofres do Sporting está muito próxima: por isso a aceleração final poderá ser na próxima semana.

Certamente não foi coincidência – como disse a Sky Sport – na tarde de sexta-feira. Rafael Leão Ele estava no escritório Casa de Milão, com sua comitiva para conhecer a administração do AC Milan. A assinatura do português, ausente neste caso, está mesmo a um passo de distância. A contagem regressiva finalmente começou.