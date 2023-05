Faenza, Maxi incêndio em Caviro: chamas, fumaça e explosões

Faenza (Ravenna), 8 de maio de 2023 – grande incêndio Na fábrica do grupo cavirobom Cooperativa de Vinho, Via Convertite 8A Faiança. Fogo e fumaça a vários metros de altura Eles são visíveis por milhas. Sem vítimas ou feridos.

consulte Mais informação: Notícias ao vivo de Faenza, outra emergência após inundações: Maxi incêndio em Kaviro

Maxi-fogo em Caviro de Fenza

Choveu forte esta manhã por volta das 12 horas Bombeiros Dez equipes intervieram com veículos de Fenza, Lugo, Castel Bolognese e da fábrica de Ravenna.

Eles são afetados pelo fogo 15 pits de 200 metros cúbicos de álcool.

Nas imediações da fábrica ouvem-se também barris, provavelmente a causa explosões de silos. Além do mais A fábrica de Kaviro e o estábulo de Alpha Tauri também foram evacuados A poucos metros de distância.

Incêndio na fábrica da Kaviro via Convertite em Fenza em foto aérea

Fábrica

Existem 8 maneiras de converter Plantas adicionais Caviro Ele trata do processamento de subprodutos da vinificação, incluindo o álcool etílico, e torna o ocorrido ainda mais perigoso. Ao lado disso Prédio com escritórios administrativos.

Descarga

Por razões de segurança, os cidadãos são convidados a caminhar pelo menos um quilômetro de distância de Kaviro. Ruas afetadas pela evacuação São elas: via Contrico, via Celletta, via Serchia, via Convertite, via Dal Prato, via Bienali, via Malbigci, via Morgagni, via Murri, via Pacinotti, via Piero della Francesca, via Rigi, via San Silvestro, via Spallanzani, via Ramaccini. , via Valsalva.

Para rotas mais longas ou mais detalhes, você pode consultar o mapa:

Um mapa da zona vermelha para o incêndio Kaviro

Um número de emergência de incêndio

Para informações ou relatórios relacionados à emergência de incêndio, você pode entrar em contato imediatamente 0546.691349. A recomendação é se afastar do estabelecimento se estiver a pelo menos um quilômetro.