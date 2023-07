“Ele está feliz aqui”: Um raio do nada para a Roma | Projeto em mil pedaços

Sem Roma, notícia inesperada para Tiago Pinto. O melhor objetivo de mercado dos Giallorossi desapareceu e agora tudo tem que ser feito de novo.

lá Roma O centro desportivo felicitou Triângulo. Os Giallorossi partem para o jogo fora de casa depois de uma vitória em amistoso sobre o Latina, da Série C. Além de estar na Coréia, a equipe da Capitol voou para Portugal.

José Mourinho Ele tem todo o elenco, desde as antigas até as novas contratações, todos disponíveis para a segunda parte das férias de verão, em preparação para a próxima temporada. A primeira Prova será disputada na quarta-feira, dia 26, em Portugal Praga no Estádio Municipal de Albufeira.

lá Roma No entanto, ela se move em paralelo no campo e no mercado. O Um ótimoApós as contratações de Aouar, Ndicka, Kristensen e a convocação de Llorente, ele espera que novas contratações formem uma equipe completa e longa, capaz de enfrentar as tarefas de várias temporadas que aguardam os Giallorossi em todas as competições.

O seleccionador de Portugal espera um centro em breve. Abraão Na verdade, ele ficará fora pelo resto de 2023 Belotti Ele é o único atacante. Os dois primeiros nomes da lista de melhor papel Scamacca e MorataMas ambas as negociações estão paralisadas e têm sérios problemas econômicos e de concorrência.

A outra prioridade da Roma

Além de ter que encontrar um substituto para Abraão, Diego Pinto O trabalho está em andamento para concluir o outro setor que requer reforços. lá Roma Aliás, atualmente conta com cinco meio-campistas, precisando de pelo menos um para completar o meio-campo.

Neste caso, existem perfis que a administração controla. Dois deles pertencem ao Paris St. Germain, viz Renato Sanchez E desfiles. A outra pista é a Série A e vai com mais precisão Nico Dominguez.

Palavras do CEO do Bologna sobre Dominguez

De fato, o meio-campista argentino tem apenas um ano de contrato Bolonha E acabou na mira Roma Emilian é o CEO do clube Claudio Fenucci Falando sobre o futuro de Dominguez: “Há interesse em muitos dos nossos jogadores. Seus contratos expiram em um ano e achamos que devem ser renovados.

É mais fácil falarmos com o Orsolini do que com o agente dele Dominguez, embora tenha dito em entrevista que está feliz em Bolonha, isso nos deixa abertos à renovação, embora a opção de ficar possa estar ligada a eventuais propostas. Muita gente tem a ambição de jogar a Liga dos Campeões, mas para nós ele é um pioneiro e vamos tentar mantê-lo.