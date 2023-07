Um morreu e dois ficaram gravemente feridos

Aconteceu por volta das 14h de domingo em Torricello, em Pádua, e uma pessoa morreu após ser esfaqueada. Outras duas pessoas ficaram gravemente feridas . Todos são descendentes de albaneses. A vítima tinha 24 anos e foi atingida no tórax, enquanto os feridos tinham 26 e 28 anos respetivamente. Os Carabinieri intervieram no local e bombeiros. Via Torricello, Gaetano La Rocca, comandante do departamento de operações, e Roberto Piccione, promotor de plantão. As abelhas intervieram no local (taxas de primeira intervenção) e atuaram em situações de alto risco. Parece certo que o ataque violento começou no final de uma discussão entre os camaradas.

Investigações

Os Carabinieri estão trabalhando para esclarecer o episódio: Em hipóteses, soldados do comando provincial de Armagh eles estão progredindoHá um acerto de contas entre os companheiros. Mas não está claro Se a agressão violenta for baseada em drogas, outro tráfico ilegal ou qualquer outro motivo. O ataque começou em um apartamento do prédio no populoso bairro de Forcellini, depois desceu as escadas e entrou no hall de entrada, onde o corpo da vítima foi descoberto posteriormente. Evidências dos feridos serão a base Nas próximas horas, considerando também as condições de saúde, Eles serão interrogados para dar nome e rosto aos agressores. Também é negada a existência de um carro que fugiu com duas pessoas.