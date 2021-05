Pequeno Eaton é bom

Como eles Melhorar Nas últimas horas Condições de um único sobrevivente Ao trágico colapso do teleférico Motoron.

Eaton, um menino de 5 anos que foi internado no hospital após um incidente com o código vermelho, voltou a comer no hospital com o qual estavam conversando “Melhoria significativa”, Mesmo que o prognóstico seja anulado.

Internado no Hospital Infantil Regina Margarita Children’s Hospital em Torino Revivendo, Embora pareça que a transferência da ala pode ser imediata.

Enquanto isso, o cadastramento de outros funcionários da empresa que administra o teleférico no cadastro de suspeitos é possível notícia hoje. Guarda Doméstico para Chefe de Serviço Prisão inicial do gerente e do diretor da fábrica, ambos foram posteriormente libertados da prisão.

Colapso do teleférico: pequeno Eaton é o melhor

Este é o primeiro dia – explicaram os médicos – em que a Eaton volta a se alimentar sozinha, ressaltando a melhora das condições, embora ainda não seja possível equilibrar o que vai acontecer no longo prazo.

Sobrevivendo a uma queda terrível, ele está agora com suas tias e avós, e O destino dos pais ainda não é conhecido, Ambos morreram instantaneamente.

Embora isso não queira dizer que não seja perigoso, os médicos apontaram que depender de cuidados intensivos é uma coisa “Medidas de precaução”, E mudança de setor e Dissolvendo o prognóstico Eles podem ser imediatos.

O trágico acidente aconteceu no último sábado, 22 de maio, 24 horas após a reabertura do teleférico 14 pessoas morrem, E a voluntariedade do gesto que conduziu à inserção do assim chamado garfo e, portanto, ao acionamento dos freios, implica a punição mais severa para as pessoas envolvidas na esfera judicial.

O culpado é o desastre e, como resultadoHomicídio, Há também a retirada deliberada de medidas cautelares, situação que pode levar a mais 10 anos de reclusão.

Muito provavelmente, já nas próximas horas, o cadastro de outros funcionários da empresa que administra o teleférico no cadastro de suspeitos.

Porém, na época, todos conheciam a chamada bifurcação inserida pelo gerente de serviço, sobretudo, Eles podem ter se revoltado contra tal escolha.