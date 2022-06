DJ ao vivo – Juventus e Inter disputam contra Cambiasso e Dipala Nerssuri. Morata volta ao Atlético de Madrid

20:50 – Testes de atualização entre Nápoles e Golias – (Clique aqui)





20:30 – Juventus não vai recuperar Morata, atacante regressa ao Athletic Madrid – (Clique aqui)





20:20 – DYBALA está sempre perto – (clique aqui)





20:10 – Jogo Juventus e Inter pelo Cambiasso – (Clique aqui)





A atualização é até as 20:00 – RANOCCHIA-JUVE, 2026. Não apenas o anúncio oficial – (Clique aqui)





19:10 – Conheça Juw – Agentes Fakioli – (Clique Aqui)





18:20 – Golias, Nápoles pronto para quebrar o Monte Ingaki – (Clique aqui)





15:57 – Perto de Janimachia Crimonis – Gianluca Di Marzio prevê o futuro de Zanimacchia: “O Cremonese está dando seus primeiros passos no mercado de transferências com vistas à próxima Serie A. Wrote.





15:30 – Kristen Milan e Joe dizem não ao tribunal – (clique aqui)





15:16 – Benfica sério para NERES – Segundo a Sky Sport, o Benfica leva muito a sério David Neres. O clube português quer investir a maior parte do dinheiro arrecadado com a venda de Nunez para levar o primeiro ao Ajax com precisão.





15:00 – LA Republic – KOULIBALY quer vencer e está pronto para parabenizar Nápoles – (clique aqui)





14:30 – União da Sardenha – Juw Per Nandes quer inserir contadores – (Clique aqui)





14:10 – Raimondi: “De Maria aguarda fim de semana em Paris” – (Clique aqui)





13:09 – Ponto de mercado – De acordo com a Sky Sport, resta saber se Juventus, Atlanta e Turim recuperarão Demirel e Montreux, respectivamente, nos dias de hoje. Os neurocirurgiões estão se perguntando se devem ou não retomar o defensor turco. Atlanta pode propor um novo contrato com a Juventus ou tentar um novo empréstimo ou reduzir o preço de reembolso para 25 milhões. Quanto ao Montraco, o Torino não quis gastar o resgate de 14 14 milhões e ofereceu à Juventus / 7/8 milhões, o que ele disse que não faria. Enquanto isso, Pianconeri está explorando as pistas que levam a Ferrari, Janiolo e Gostic, mas nada definitivo está disponível no momento. No entanto, a Juventus está à procura de um extremo ofensivo. Paul Pogba está se aproximando do meio-campo e o anúncio de seu retorno será em julho.





12:51 – Oficial – de Sigilio será atualizado até 2025 – (Clique aqui)





12:40 – TMW – LECCE, Frapota por definição – (clique aqui)





12:30 – Da Espanha – 4 melhores clubes prontos para enlouquecer – (clique aqui)