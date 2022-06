O metrô e o ônibus estão em perigo. Horários e informações

Será uma sexta-feira complicada para os romanos que utilizam o transporte público. Na verdade, está agendado para amanhã, sexta-feira, 17 de junho Greve de transporte Isso inclui metrôs e veículos gerenciados pelo Attack. Em risco estão ônibus, trólebus, bondes, metrôs e ferrovias Roma-Lido, Termini-Sentocell e Roma-Norte.

Horário de greve na sexta-feira, 17 de junho

O shake está programado para a manhã e durará das 8h30 às 12h30 por 4 horas. Os anúncios durante o protesto estarão disponíveis no site completo de comunicação do Serviço Roma Mo Ro Mobilita, no site romamobilita.it e no canal do Twitter @romamobilita.

DPL Roma Regular e Cotral

As rotas de ônibus gerenciadas pela Roma DPL não serão afetadas pela greve. Serviço regular, portanto, para as ligações 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 030, 340, 340, 340. , 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657.606.670, 611, 721, 763, 763L, 711, 721, 763, 763L, , 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 9991. As linhas corticais também são regulares.

Nas ferrovias estaduais, por outro lado, alguns sindicatos autônomos convocaram uma greve nacional das 21h de quinta a sexta-feira, 17 de junho. Não há mudança na rotação dos trens de longa distância. Para os comboios regionais, os serviços essenciais são garantidos nos intervalos mais frequentes, ou seja, das 6 às 9 e das 18 às 21.