Cristiano Ronaldo deixa o Manchester United, Serie A

Mesmo com Manchester UT O amor de nascimento já acabou. Não é porque Cristiano Ronaldo não seja muito apreciado pelo público, mas porque o tempo mudou que, num ponto de profunda variação do plano adoptado pelo clube, parece português. Sua preferência direta.

Cristiano Ronaldo sai

No entanto, não há tempo para se aposentar Coscois Lá ele instala uma residência Foronic, que é capaz de hospedar Georgina Rodríguez, Seus filhos e a família com a qual ele estava associado. Sua mãe, seu irmão e suas irmãs: um clã perfeito e redondo, provou ser o mais decisivo na vida do AC português, e agora estão determinados a encontrar um novo emprego que satisfaça a ele e seus entes queridos.

José Mourinho decide por telefone

Mas quem pode comprar um campeão de Armazenamento temporário Inacessível como cristão? Lá Roma Ele realmente estará em condições de passar do aconselhamento à realidade? De clorose Jose MourinhoQualquer pessoa com a capacidade de estimular habilidades por meio de um telefonema, será positiva nos negócios desde Jorge MendesAdvogado Mo E CR7.

Os prós e contras de um sonho

Seria isto credível do ponto de vista económico? Até 30 de junho Ronaldo Beneficiará ainda de uma dedução fiscal que lhe permite pagar apenas 100.000 euros em impostos sobre rendimentos provenientes do estrangeiro. Um pouco ‘pouco’ para uma modelo com um salário de 23 milhões, isso não vai ajudar Ordem de Desenvolvimento Então háLiga EuropaOs campeões não são o palco mais compatível para Ronaldo.

Recomeçar da Série A?

Em Madrid, Mo e Cristiano Eles provaram estar unidos, mas não dependentes um do outro. Campeão, um calouro de uma época difícil e que ainda hoje carrega pontuações de luto, ele ainda tenta se recuperar para seus filhos: acima de tudo ele pode dar mais importância a qualquer outra coisa. E sair e começar de novo Premier.

Mercado de câmbio, conversas e trocas de hoje ao vivo

Juve LIVE Market: palestras e trocas de hoje ao vivo

jogo de Virgílio