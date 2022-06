O que acontecerá com a Itália se a Rússia continuar cortando gás. O governo está avaliando o status de alerta

Ouça a versão em áudio do artigo

Se o corte no fornecimento de gás da Rússia continuar, o Ministério de Mudanças Ambientais pode aumentar o nível de crise no sistema nacional de gás de alerta antecipado para alerta a partir da próxima semana. Esta é uma etapa que precisa de mais atenção, mas não haverá exceções, como cortes no fornecimento de usinas e fábricas, uso de armazenamento, limites de temperatura para caldeiras (não no verão, é claro). Estas ações só serão desencadeadas se for declarado estado de emergência, mas não estiver à vista. No momento, a demanda diária vem de dados que mostram 155 milhões de metros cúbicos em comparação com os 195 milhões de metros cúbicos disponíveis. Também detêm mais estoques do que os preços importados.

Avaliação no meio da semana

O MID (Ministério de Mudanças Ambientais) revisará a situação em meados da próxima semana. Isso foi confirmado por fontes do ministério que lembraram que o Comitê de Emergência de Gás se reúne diariamente e se reúne de tempos em tempos. No entanto, uma lei recentemente aprovada pelo Conselho de Ministros confere ao Ministro poderes para intervir directamente em qualquer acção que venha a ser tomada sem aguardar a aprovação da Comissão. No entanto, foi confirmado que o ministro Singolani revisará a situação com o painel em meados da próxima semana.

Se o alarme disparar, o Ministério de Mudanças Ambientais pode solicitar à SNAM, principal transportadora de metano do país, que peça às indústrias que reduzam voluntariamente seu consumo, conforme previsto nos contratos de fornecimento. Caso contrário, nada mudará dependendo do nível de pré-aviso.

O status de usher está sendo estudado

O governo italiano, segundo fontes do governo entrevistadas pela agência Reuters, pode decidir declarar estado de alerta na próxima semana se houver uma escassez contínua de suprimentos de Moscou. O protocolo oferece três níveis: um nível de pré-aviso já imposto no final de fevereiro após a invasão russa da Ucrânia, um nível de alerta e, finalmente, um estado de emergência.

O alerta desencadeará uma série de medidas destinadas a reduzir o consumo de gás, incluindo fornecer rações a usuários industriais selecionados, aumentar a produção em usinas a carvão e aumentar a demanda por importação de gás de outros fornecedores.