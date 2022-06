Os passos para Milão estão desaparecendo: consultas médicas com um grande grupo

Milan perde treino para o meio-campista: Grande equipe o recebe para exame médico

Também Série A. Milão está realmente se movendo no mercado O italiano deve tentar construir uma equipe ainda mais competitiva, capaz de defender o título.

A Rosonery já está fechada para Dvoக் ஓk ​​Origi do Liverpool e em breve passará por um exame médico. Paulo Maldini também está a um passo do futuro médio português Renato Sanchez, do Lille. O Milan também segue os passos do jovem talentoso belga Charles de Gaulle, nascido em 2001, mas que, entretanto, falhou outro remate no meio-campo. Rosoneri seguiu de perto com outro português. Fabio Vieira nasceu em 2000 no Porto. De qualquer forma, um grande é carregá-lo.

Fabio Vieira vai para o Arsenal: Adeus Milan

Reportado por ‘Agir Comida’, Fabio Vieira será o novo jogador do Arsenal. O médio português voou hoje para Londres para um exame médico e para assinar um contrato para o vincular aos Kannadas. Negócio no valor de 35 milhões de euros + 5 bônus Ele foi descartado da partida do Milan e será anunciado oficialmente em breve.

Os rossoneri nunca se apaixonaram por Veera, mas agora eles precisam enfrentar novos objetivos nesse campo. A chegada de Renato Sanches pode ser um primeiro passo, mas não será o único movimento nesse campo.