Ronaldo anuncia aposentadoria: ele falou sério

Cristiano Ronaldo está no centro de muitos rumores do mercado de transferências sobre seu futuro: o novo anúncio surpresa da estrela portuguesa

De protagonista indiscutível a presença de facto. Esta é a parábola da descida Cristiano Ronaldo, vive atualmente, sem dúvida, um dos piores períodos de sua extraordinária carreira. CR7 vai fazer melhor 38 anos No próximo dia 5 de fevereiro, mas quer desempenhar um papel mais importante Liga dos CampeõesNenhum de seus números sensacionais para se manter vivo.

Com isso, o campeão madeirense só pode estar insatisfeito com o andamento da sua própria carreira no futebol. Na agora famosa entrevista de Pierce, ele usou expressões fortes para sublinhá-lo. Morgan (‘Talk TV’), Jornalista de ‘Sun’. Já saiu a segunda parte do chat, em que o fenómeno português se debruça – entre outros – sobre o tema do futuro: “Não sei o que vai acontecer depois da Copa do Mundo, mas os torcedores sempre estarão no meu coração. Espero que eles estejam do meu lado, não importa o que aconteça. Agora minha meta é a Copa do Mundo, a seleção“.

Colocar: “Quero jogar mais dois/três anos. Quero terminar aos 40, que acho uma boa idade para parar. Mas não sei, não conheço o futuro. Às vezes você planeja uma coisa, mas a vida muda. você nunca sabe o que vai acontecerE, surpreendentemente, Ronaldo admitiu ele vai desistir Se for bem-sucedido no Catar Portugal: “Sim. eu vou 100%“.

Manchester United, futuro Ronaldo: ponto

Portanto, a competição de maior prestígio terá maior impacto no destino de CR7. No entanto, é mais provável que a divisão entre ele e os ‘Red Devils’ seja direta nesta fase. JaneiroSem esperar o vencimento natural do contrato (previsto junho de 2023) Então, para onde a carreira do superstar pode ir a seguir? O diretor esportivo Fabio se manifestou sobre o assunto em questão cordela, interveio em drama de televisão: “Ou Chelsea Ou Bayern Mônaco“.

Também na Série A, Ronaldo voltou a ser abordado no Roma por José Mourinho Nas últimas horas, no entanto, a passagem parece intransitável. Por falar em contratações, na entrevista o campeão comentou vários rumores do mercado de transferências no verão passado. Nápoles: “O que apareceu na imprensa está completamente errado. Eles insistiram que ninguém me queria, mas não o fizeram. A imprensa me ofereceu uma chance em vários clubes, incluindo Sporting e Napoli. Eles estão mentindo, tenho muitas ofertas de outras empresas. Não saí porque me sentia feliz em Manchester e tinha motivação para ficar“. Vamos ver como termina essa história complexa.