A ordem de Salvini era ilegal porque os documentos teriam “pais” no tribunal, não “pai” e “mãe”.

Jornalista, Roteirista, Formada em Ciências da Comunicação. Escrevo porque gostava do som do cortador de azeitonas do meu avô e, devido à minha pouca educação, ainda me pergunto o porquê das coisas.

solicitar Tribunal de Roma Duas mães foram acolhidas. Agora ambas podem constar como mãe na carteira de identidade eletrônica.

O “Decreto Salvini” de 2019 foi rejeitado Casais forçados do mesmo sexo Identificar-se como “Pai” e “Mãe”.

A ordem de Salvini foi rejeitada pelo tribunal

Um casal de mães decidiu com a ajuda de associações Rede de Lenford E Famílias arco-írisPara impugnar o decreto do então Ministro do Interior, segundo o qual, nos campos onde constam os nomes dos responsáveis ​​pelos pais, é necessário voltar a escrever “Pai” e “Mãe”, doravante “Pais”.

Crédito da foto: ANSA

Matteo Piandosi, atual Ministro do Interior

Obviamente válido para famílias com duas mães ou dois pais, embora seja mantido até o final Opiniões negativas do garante da privacidade e municípios.

No entanto, Roma não era mais o único tribunal Aceito o recursoViminale força a emissão de um novo cartão de identificação, mas também força alterações no software que impedem a transcrição.

Sentença do juiz

O juiz Francesco Crisafulli anunciou RepúblicaUm a um, o Ministério do Interior demoliu os argumentos apresentados para justificar a legalidade da ordem.

Como as O juiz escreveu na sentençaToda a conversa gira em torno da “presença (ou não) do direito de dois pais legalmente reconhecidos de uma criança no bilhete de identidade da filha, compatível com a sua sexualidade e identidade de género, ou em todo o caso de forma neutra”.

Claro que além do direito “o menino é filha de duas mulheres (natural e jurídica), portanto duas ‘mães’, ou dois ‘pais’, para representar bem a sua situação familiar”.

E, na conclusão do desembargador, “a existência desses direitos, nas mãos dos recorrentes, Nenhuma dúvida séria pode ser entretida“.

A reação de Matteo Salvini

Usando as palavras “pai” e “mãe” (as palavras mais bonitas do mundo) em uma carteira de identidade de acordo com um tribunal civil: A reação de Matteo Salvini, que entregou as palavras “pai” e “mãe” (as mais belas palavras do mundo) para as redes sociais, foi imediato. Roma estaria violando os padrões da UE e internacionais, então foi decidido substituí-los pela palavra neutra “pais”.

“As palavras mãe e pai são discriminatórias ou ilegais? eu tive um discursoMas sério”, conclui o atual ministro da Infraestrutura.

A sentença deve ser claramente esclarecida, exceto que não pretende discriminar de forma alguma os termos e papéis dos pais (mas, ao contrário, busca torná-los mais inclusivos), Não cancela o pedidoEstá em vigor e continuará a ser usado

Se o atual Ministro do Interior não intervir no mérito, Matteo Piandedosi. Ex-chefe de gabinete do próprio Matteo Salvini.