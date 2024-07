Apagão em Ancona e salas de cirurgia e departamentos de emergência e escuros do Hospital Infantil Salesiano

Anúncio muito quente Ancona: A cidade ia e voltava queda de energia Entre quarta-feira, 17, e quinta-feira, 18 de julho, a crise atingiu o auge com uma emergência grave.Hospital Infantil Salesiano, foi literalmente deixado no escuro. Na verdade, os geradores de energia da estrutura não teriam funcionado, deixando os pacientes e as salas de cirurgia sem energia elétrica. A situação se estabilizou por volta das 23h, enquanto outros graves transtornos foram relatados na cidade devido a cortes de energia.









Apagões repetidos no Hospital Infantil de Ancona em emergência

Temperaturas excepcionalmente altas mantiveram as pessoas de joelhos por mais de 24 horas Ancona e província, ao lidar com um queda de energia Depois de outro.









Uma situação particularmente críticaHospital Infantil SalesianoPor razões que os geradores de emergência não funcionaram, com consequências óbvias.



A pior situação ocorreu no Hospital Infantil Salesi de Ancona









Os bombeiros intervieram no local para apoiar os profissionais de saúde, com três equipas da sede e Osimo. Quando pacientes jovens (alguns em incubadoras) eram transferidos, os transeuntes eram auxiliados.

O alarme disparou pouco depois das 23h

A partir das 23h, a situação no Hospital Infantil caminha para a normalização. O Geradores de emergênciaNão funcionou bem no início e, na verdade, começou a funcionar de forma consistente.





No entanto, equipas de bombeiros estiveram no local para ajudar os profissionais de saúde em caso de novas avarias ou perturbações.









Mas a queda de energia causou mais problemas. Os bombeiros receberam inúmeras ligações ao longo do dia sobre pessoas presas em elevadores.

Além da interrupção, os bombeiros de Ancona têm estado ocupados acidente de trem Em Falconara, 480-500 passageiros, incluindo três deficientes e algumas crianças, tiveram de ser transferidos para dois comboios diferentes, com atrasos significativos ao longo de toda a linha ferroviária.





Comunicado de imprensa da E-Distribuzione

Especialistas técnicos Fonte de energia Estou em processo de recuperação de impostos. “Informamos que a excepcional onda de calor que afecta toda a península provocou uma série de interrupções no fornecimento de energia eléctrica na província de Ancona, para as quais a empresa tomou medidas imediatas”, refere um comunicado hoje divulgado.









“Em particular, ocorreu esta tarde uma dupla falha no distrito Adriatico/Basetto, no município de Ancona, afetando dois trechos do cabo subterrâneo, causada por um aumento excepcional de temperatura e sua relativa estabilidade”.

“A empresa realizou manobras de automação e controle remoto e está atualmente identificando um local onde possa ser colocado um cabo temporário para reativar a área isolada”, disse.

No entanto, o calor excessivo causa este tipo de problemas em diferentes partes de Itália, sendo indiferentemente afectados os cortes de energia no norte e no sul da península.