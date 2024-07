A chegada do avançado português Pedro Mendes a Modena é oficial

Módena – Ficou claro que o negócio estava fechado e agora chegou o anúncio oficial. Pedro Mendes é o novo jogador do Modena, o quarto português na história do clube. O atacante, que vestiu a camisa do Ascoli nas últimas duas temporadas, chega em caráter definitivo após assinar contrato de três anos com opção. Este é o reforço para o departamento ofensivo que os adeptos do Modena esperavam, a “primeira escolha”, como definiu o director desportivo Andrea Castellani, explicando que “trabalhou muito tempo fora do radar para o momento certo”. Executar uma operação importante que acreditamos ser crítica para o futuro da equipe.”

O CEO das Canárias, Matteo Rivetti, fala da intenção e vontade de fazer um investimento importante no ataque, identificando um jogador capaz de dar garantias suficientes nesta categoria, dizendo que “aos 25 anos, Pedro Mendes pode melhorar ainda mais a sua qualidade e a dos seus companheiros”. Com a camisa 2022 do Rio Ave, a promoção à primeira divisão convenceu Ascoli a vir para a Itália no verão de 2022. O gol contra o Modena deu três pontos a Marche em sua última temporada, terminando com 11, mas foi afastado em março devido a problemas. lesão Mendes está finalmente pronto para deixar isso para trás.