Tabelas, com foco em Roy De Martino. Serena Bordone foge, Fiorello desaparece e as datas de Sanremo mudam

Mesas Roy, Amadeus sai e se concentra em Roy Conti e De Martino. Se o primeiro, que passou a vida na TV, for mais do que a escolha lógica (será o anfitrião do Festival de Sanremo durante dois anos, como sempre, Um show como esse), em segundo lugar, por que confiar a ele o sabor de uma corrida seu negócio Sem ter feito nenhum teste experimental antes (ele nunca esteve em Roy1), acaba sendo um salto sem objetivo: Di Martino não pode cometer erros porque Apresentará um dos programas mais seguros da televisão governamentalUm formato que garante classificações de primeira qualidade e consequentes receitas publicitárias. Roy o identificou como um homem de hoje e de amanhã. O anfitrião assinou um contrato de 4 anos – com Opção para Sanremo 2027 – Isso criou um mau humor entre os outros rostos de Roy por um longo tempo A compensação, aparentemente, é de 8 milhões de euros. O “novo” Pino Incegno por excelência, aparentemente destinado a grandes coisas e atolado em polêmica. , que parecia destinado a grandes coisas, estava atolado em polêmica.

está movendo Festival de Sanremo: Para evitar as quartas de final da Copa Italiana de Futebol Vai ao ar de 11 a 15 de fevereiro. De resto, Rai1 confirma os suspeitos do costume: Antonella Clerici (É sempre meio-dia E Crianças vocais no horário nobre) e Mili Carlucci (Dançando com as estrelas) muda no sábado à tarde com entrada de Emma D’Aquino (Ao vivo no sábado) acontece em Marco Leorni (E o motoristaPróximo ano), é altamente confirmadoHerança Por causa dos números incontestáveis. O folheado Mara, em vez disso, dobra: Além No domingoleva a Temporadas de amorUm evento de namoro dedicado aos idosos. READ TAP Atlântico inaugura Premium Lounge

Chega de Amadeus, no entanto Nem mesmo Flávio Incina (chegou em L7) e neste momento Nós nem conseguimos ver FiorelloMais um mau sinal para a gestão de Roy, que leva Andrea Perroni e Carolina di Domenico a se abraçarem, aparecendo no Roy2 pela manhã. Faixa 2 Esperando que esse número não esteja à altura. «Fiorello está no sofá – CEO Roberto Sergio confirmado —, tenho notícias dele todos os dias, mas ele não estará na TV este ano. Espero tirá-lo do sofá até 2025, mas temo que acabe na Radio2.”

entre novidade Existe uma segunda rede Não vale a pena se você me deixar Vê seis casais em crise prontos para voltar ao jogo e se encontrarem novamente: O Anfitrião do Curso Luca Barbareschi com sua vida amorosa muito variada Talvez isso os ajude a se separarem. Eles estão voltando Faugnani, a feraBoss (disfarçado) Max Giusti, Ale & Franz e o casal Ciro Briello e Fabio Balsamo se reencontram (o chão) Theo Mammoukari tenta fazer as pessoas rirem Atordoado. Outra raça é a da ex-hiena Antonino Monteleone Uma noite que resultou em um buraco negro na quinta-feira deixou mais vítimas do que ouvintes depois que Santoro foi expulso há 10 anos. Exibido no início da manhã na Rai2 no final de dezembro Renzo chega com Arbor Keke Telesforo: Como éramos A televisão italiana comemora os 70 anos de Roy com uma retrospectiva dos momentos mais engraçados e importantes da história da comédia. Em vez disso não há vestígios Catalão (“Mas estamos trabalhando nisso”, garante o CEO).

A análise aprofundada é especialidade de Bruno Vespa, Marco Damilano, Maria Latella, Annalisa Brucchi, Paolo Mili. Monica Cheta, tu quoque, tem três planos: Unomatina na Família, Geração Z, Histórias de Mulheres na Encruzilhada. READ Sky - Mario Rui nas cenas do Galatasaray. Oferta pronta para os portugueses

Saviano ano passado não, este ano sim: Jornalista (morto por sua postura contra Salvini usando normas éticas) Segunda-feira da Rai3 (Aqueles dentro) e depois acomodar Giletti (Situação das coisasMistura cara a cara, conversas, praças e vídeos) e empurra Extremo-Oeste Desligado Exceto Sotel Para sexta-feira. No entanto, Serena Bordone não é: ele foi removido O que será… (Depois do caso Scorati) ele recebeu um novo projeto, porém não podia falar de política. O ofertante rejeita uma proposta considerada inaceitável e se consola (talvez) com um programa de rádio. Rai3 abandona conversa de terça-feira (Vinte Anos de Tradição) Francesca Fialdini e Veronica Pivetti; Até então na quinta-feira Mulheres à beira de um colapso nervoso Desligado Ciampretti Com quem se comunicará Ótimo sistema Desligado Geppi Cucciari. Dos nove vem Peter Gomez Confissão. Confiante Quem viu? (quarta-feira) e Soquete direto (saída antecipada no domingo às 20h30) e depois saída do local relatórios. Siegfried Ranucci Ele não aceitou muito bem, na verdade saiu à noite: “Não estou falando do Roy, quero evitar ações disciplinares. Pela primeira vez em 30 anos não vou dar mesas».

