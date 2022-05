Lidar com um grande clube

Roma, o primeiro reforço está nas alas: um acordo com um grande clube. Kialorosi está trabalhando para construir uma equipe competitiva para a próxima temporada

Ganhando um lugar Liga Europa E espasmódico esperando pelo final Conferência Liga Contra os holandeses Feynord Planejou um Tirana Quarta-feira, 25 de maio. As prioridades destes Roma Em um final de temporada pode ser intenso e emocional.

No entanto, entretanto, sob o radar e longe de olhares indiscretos, o Kellogg’s Club já está em obras para a próxima temporada José Mourinho Uma equipe capaz de competir por uma vaga Liga dos Campeões. No Taquino do Gerente Geral Diego Pinto Estão indicados os nomes dos possíveis reforços que podem melhorar o padrão das rosas amarelas e vermelhas.

O gestor português segue diferentes perfis em muitas funções. Na verdade, os ciganos precisarão de adesivos mais espessos, pelo menos no papel, em todos os campos, inclusive nas pistas externas. Se à direita, é necessário comprar uma alternativa ao holandês CarstorpO estoque à esquerda tem mais cobertura Leonardo Spinasola E a jovem erupção ítalo-polonesa Nicola Jalewski.

No entanto, de acordo com alguns rumores filtrados do Reino Unido, o novo alvo é que seja um extremo-esquerdo baixo. Roma. Este é um lateral-esquerdo grego de 25 anos, Costas SimikasSeguindo isto Liverpool E o contrato termina em 2025.

Roma, Destino Simikas: Isso é com o Liverpool

Simikas Não possessivo VermelhoMas Jர்கrgen Globe Contando com ele em algumas corridas de liderança, ele foi muitas vezes notado durante a temporada. Entre a Premier League e vários jogos, Liga dos Campeões Inclusive, o exterior de Thessaloniki é 22 Visita. Ele é proficiente na fase defensiva e se comporta bem mesmo quando chamado para avançar.

Os recursos mais populares em casa RomaEspecialmente um José Mourinho. O treinador português está mesmo à procura de uma sub spinasola. O motivo está relacionado à possível mudança de caráter Jalewski Os médios ofensivos devem fazer parte da bateria na próxima temporada. Então na frente da velocidade máxima Costas SimikasLateral grego que se encantou Globo.