O futuro vem de Monza

Descuidado com a estratégia futura da Roma, o português elogiou Trigoria e piscou para a Premier League. Quem é o substituto?

A Roma e seus torcedores estão prontos para curtir um final de temporada que agora só vai focar neles Final da Liga Europa 31 de maio em Budapeste. Muitos desenvolvimentos futuros dependem do resultado da rivalidade Sevilha. Este troféu não será apenas um marco histórico para a Roma, mas garantirá o acesso à Liga dos Campeões, portanto, o desenvolvimento do projeto, aumentando a sua atratividade e tudo o que se segue. Apesar de tudo, algumas decisões já foram tomadas. No entanto, até o final da temporada, vai além disso Alguém parabeniza Trigoriacomeça de Português.

O Torcedores da Roma Estou ansioso para a final da Liga Europa. Um troféu há muito cobiçado, foi chamado de Copa da UEFA, mas sempre foi evitado. Acima de tudo uma revanche com a história possibilitada por um homem, José MourinhoCapaz de quebrar barreira vermelha e amarela Já no ano passado em competições internacionais.

Se for esse o caso Um ótimo Os Giallorossi conseguiram trazer para casa o segundo troféu continental em 2 temporadas no banco, com o seu nome gravado. história do clube Durante a vida natural. No entanto, a jornada foi possível graças às contribuições de muitos heróis dentro e fora do campo. Portanto, não podemos deixar de pensar no trabalho que o diretor esportivo fez para Mourinho. Diego Pinto. Um dos dois pode sair, talvez os dois, e entretanto já foi encontrado um substituto.

Roma substituiu os portugueses no início

No final desta temporada mercado de câmbio Não será impulsionado apenas pela venda de jogadores. De fato, espera-se Grandes abóbadas de bancos, treinadores muito amados estão prontos para virar as páginas. No entanto, a dinâmica dos gestores também não deve ser subestimada. Diretores de jogo e técnicos que mudam de cor Um plano preciso toma forma na casa amarela e vermelha.

Eles sabem disso bem em Trigoria Diego Pinto Há ofertas da Premier League e da La Liga, daí o novo CEO da Giallorossi Lina Soulokov Você não quer ficar chocado. Todas as pistas apontam para isso François Modesto44 anos, que construíram este ano juntos Adrian Galiani O Monza já sonha com a Europa em sua primeira temporada na Serie A.

No entanto, o CEO dos Lombardos está pensando em criar um “reencontro” que chame Brianza com o cheiro das vitórias rossoneras e da nostalgia. Aredo Brida. Em vez de Roma Soulukov Ficaria feliz em ligar para Modesto. Na verdade, os dois já trabalharam juntos antes Durante o reinado de Olympiakos Praeus Entre 2016 e 2022. foi na Grécia Normal Deu os primeiros passos como dirigente, primeiro como diretor esportivo e depois como diretor de olheiros, enquanto Sauluko ocupou o cargo de gerente geral.