Relato da Prisão de Tivoli, Professor de Religião e Presidente da Associação Católica pela Pedofilia: “Relatórios Não Enviados aos Juízes”

Chama-se Mirko Campoli, tem 46 anos, é sacerdote e Presidente Nacional da Associação Católica até 2008. Tivoli foi preso pelo Ministério Público sob a acusação de abuso sexual infantil. Trabalhou em uma empresa de tecnologia, foi vice-diretor e responsável pelo AC da Tivoli. Ele foi preso no início de 2016 sob a acusação de estuprar quatro menores. Segundo o magistrado, os abusos aconteciam também durante os passeios escolares. Entre os episódios polêmicos ocorreram em 2020, quando o suspeito, que estava suspenso do ensino, trabalhava na casa de uma família em Roma que lidava com menores abusados. Dois relatórios sobre ele chegaram às autoridades religiosas, mas não foram enviados às autoridades judiciais.

Renúncia e investigação

Em junho de 2021, Gamboli renunciou aos cargos escolares e religiosos. Graças ao curso, ele conseguiu um emprego em uma casa de família para menores. Um quarto episódio de abuso teria ocorrido ali. Ele também foi suspenso desse cargo há dez dias. Os investigadores usaram uma pulseira eletrônica como medida de precaução contra ele. O advogado de Tivoli, Francesco Mendito, disse que um menino que atingiu a maioridade teve a coragem de denunciar as atrocidades cometidas em uma idade tão jovem. Assim começou a investigação. O magistrado explicou: “Ele é um homem que não pode ser odiado, um segundo pai, uma pessoa conhecida e amada por todos, capaz de comprar a paz de suas vítimas com presentes caros, mas com palavras que ouvem, compreendem e são adequadas. Consolo da agonia da juventude”.

“Incapaz de controlar os impulsos”

O homem de 46 anos cometeu repetidas vezes atos de violência sexual contra menores que lhe foram confiados por familiares por causa de uma relação de confiança estabelecida ao longo de muitos anos ou pela sua qualidade de educador, tirando partido da idade, da sua inexperiência , compra de presentes, tempo dedicado a eles, entretenimento, doações financeiras contínuas e apoio às suas famílias, o que lhes teria permitido ganhar o silêncio”. Segundo o juiz, o homem “apresenta uma total incapacidade de controlar os seus impulsos, apesar das potenciais consequências do seu comportamento no estado psicofísico das vítimas”.

autoridades religiosas

Mendito apontou o dedo para as autoridades religiosas: “Você tem que confiar neles e quando denunciam, os pais devem contatar imediatamente as autoridades estaduais. Muitos pais confiam apenas na autoridade religiosa. Quem não denuncia deve saber em sua consciência que será exposto a mais violência contra outras crianças.Não gostamos de julgamentos morais, mas o teríamos detido antes se tivéssemos recebido todos os documentos da autoridade religiosa imediatamente.

Um símbolo de silêncio

De acordo com o promotor, uma atmosfera de máfia emerge também dos documentos da investigação. O “escudo do silêncio” está entre os muitos sinais de vítimas inocentes. A investigação também teve que lidar com uma situação ambiental em que os menores muitas vezes negavam o que lhes diziam. Além disso, “os pais não aceitam a ideia de que seu filho possa ser vítima de violência, então tentam se esconder e se esconder”. Entre os documentos em mãos dos investigadores está o depoimento de um menor, do qual emerge sua total descrença. “Nunca vou denunciar porque nunca vão acreditar em mim e será tudo em vão”, diz o menino.

