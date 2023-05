Ele joga na Itália e tira o título de Ronaldo: lembra disso?

Até a liga saudita está chegando perto. Al Nasser, de Cristiano Ronaldo, é o segundo no ranking, três pontos atrás do Al Ittihad na liderança com apenas dois jogos restantes. Uma vitória na próxima vez contra o Al Feiha fará com que Jeddah conquiste o título saudita.

Al Ittihad, o protagonista de passagem pela Itália

Uma das peças-chave na excelente época da equipa orientada por Nuno Espirito Santo, o jogador rumou a Itália sem se ter estreado na Serie A. Porém, na Série B, vestiu e foi elogiado. Camisas Trapani E Palermo: A temporada totalizou três temporadas na Cadet League com 29 gols em 121 partidas. sobre isso Igor CoronadoNascido em 1992, o meia-atacante brasileiro desembarcou na Sicília em 2015. Vestindo a camisa 10 do Al Ittihad, ele é um jogador bastante regular e já marcou 6 vezes em 25 jogos nesta temporada.