Molde ítalo-português para ônibus a hidrogênio

Um dos principais fabricantes de autocarros em Portugal, a Catanobus e a Industria Italiana Autobus (42,76% com a Invitalia, 28,65% com a Leonardo) assinaram um acordo para iniciar a produção e comercialização de veículos urbanos a hidrogénio em Itália. As vendas desses ônibus começarão até o final de 2022. É uma iniciativa de mobilidade sustentável que é um dos pilares do Programa Nacional de Recuperação e Resiliência (Pnrr).

A Industria Italiana Autobus reúne a longa herança da indústria italiana de transporte coletivo. Um legado que remonta a 1919, sempre se caracterizou pelas necessidades do país e pela evolução tecnológica. Hoje, como ontem, continuamos os objetivos de mudança ambiental” disse o presidente e CEO da empresa italiana. Antonio Ligório.

e CEO da CaetanoBus, Patrícia VasconcelosAcrescenta: “A Itália é um país que tem procurado adotar medidas que visam a descarbonização da economia, com especial enfoque nas cidades, em linha com as tendências atuais voltadas para a sustentabilidade ambiental. A mesma visão em ajudar a criar uma sociedade de emissão zero através inovação conjunta.”

Os ônibus a hidrogênio são baseados na tecnologia de célula de combustível da Toyota. Em 2024 terá início a construção de autocarros equipados com o power kit H2.City especialmente desenvolvido pela CaetanoBus para os mercados italiano e internacional. Isso faz parte do compromisso de ambos os parceiros de mudar as fontes de energia.