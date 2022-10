“Eu não quero isso para os italianos”. O ódio de Fornero por Salvini voltou

Uma chance de argumentar Matteo Salvini Estava lá, servido em uma bandeja de prata. Muito ganancioso para ignorar. Na verdade, Elsa Fornero Não hesitou em tomá-lo. O economista piemontês começou o turbilhão de indiscrições que vem com o nascimento de um novo governo, e o fez para comentar a hipótese (uma das muitas que circulam) de que ele poderia se tornar o líder da Liga. ministro do trabalho. A perspectiva de encontrar o ex-vice-primeiro-ministro como seu sucessor, precisamente no departamento que chefiou durante o governo Monti, alimentou o veneno do impenitente professor da Rádio 2.

A controvérsia de Salvini

“ Os italianos não querem Salvini como ministro do Trabalho, não confio nele, vou dar um tempo “, disse Elsa Fornero durante a transmissão de rádio Um dia de ovelha. O economista, insultado pelos regentes sobre o assunto, voltou a uma antiga disputa com o chefe da Liga do Norte visando desfazer a reforma trabalhista introduzida pelo ex-ministro. “ Ele disse: “Nunca trabalhei na minha vida e, se penso da mesma maneira, posso dizer a ele que é hora de ele começar a trabalhar”. “, brincou Elsa.Mais um jab Um deve governar cópia de Firmemente.

Aliás, a resposta do secretário do clube foi ao professor nas redes sociais. Tomando palavras do ex-ministro na televisão, Salvini reafirmou sua fé política: “ Fornero não me ama? Eu estou orgulhoso disso! removê-la Lei terrível Será um dever e um prazer “.

Comentários de Georgia Meloni

Apoio sempre Ministros Plenos Durante essas horas, o professor também comentou sobre os descuidos (removidos pela Bloomberg pela pessoa envolvida). Fabio Panetta, o porco administrativo do BCE, para a economia. “ Como cidadão serei feliz e serei muito determinado. O melão é Sensato Em algumas das declarações que faz, isso também é admirável, mas nem todas as suas maiorias mostram a mesma responsabilidade “, Fornero reservou palavras de aparente confiança ao primeiro-ministro No vetor. Acrescenta Meloney, o autor, “ Ela se comportou de maneira Responsável Até agora, ele deu um grande teste de consciência, ele se prepara, ele estuda “.

Motivação política para o futuro governo