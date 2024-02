Mourinho rebate a Roma: português rebate clube após demissão

O ex-técnico do Giallorossi voltou a falar em deixar o banco da Roma. Palavras misteriosas de crítica contra seus ex-gerentes.

José Mourinho ainda não digeriu a saída da Roma. A demissão dos portugueses deixou sua marca no “Especial” e isso também pode ser entendido pelas reportagens recentes.

Numa entrevista em vídeo com Rio Ferdinand gravada em associação com o Football.com, o ex-técnico dos Giallorossi revelou a sua decepção ao Five.UK: “Foi essa exclusão que mais me afetou. A decisão é dos proprietários e deve ser respeitada e é isso que estou fazendo agora. Mas a primeira vez dói“.

“Eu dei todo o meu coração, Recusei várias propostas interessantes, incluindo uma que não pude recusar: PortugalA minha selecção, o melhor Portugal de sempre três anos antes do Mundial”, explicou o português, explicando a lesão.

“A decisão é dos proprietários e deve ser respeitada. Doeu-me deixar Roma. Sei que dei muita alegria aos torcedores porque duas finais seguidas não acontecem com muita frequência, principalmente em um clube que não tem uma grande história na Europa.. Eu andava pela rua e as pessoas me paravam e diziam: “Leve-nos para Dublin”. Tinha em mente Dublin, a terceira final consecutiva. Mas tenho que respeitar a propriedade. Isso é o que estou fazendo agora. Não é a primeira vez que saio de um clube, mas é a primeira vez que isso me machucaMourinho acrescentou.

O mistério do ataque a Friedkins

E, pela manhã, o especial terá enviado mais um tick aos seus antigos dirigentes, comentando como embaixador da marca Football.com no arranque da última etapa das competições europeias.

“As competições europeias estão prestes a começar, especialmente a Liga dos Campeões, talvez a competição mais importante do calendário mundial – diria Mourinho -. Não estarei presente nestas fases finais, Não porque já fui eliminado, mas porque fui ‘eliminado’ por alguém que não entendia muito de futebol“.

Os proprietários da Roma, a família Friedkin, decidiram interromper a experiência de Mau na capital e entregaram o banco dos Giallorossi a Daniele De Rossi.

“A vida é assim, cheia de altos e baixosOu estão crescendo apesar de uma demissão inesperada e injusta. Mas voltarei a estas competições da UEFA com ainda mais entusiasmo e confiança”, concluiu Mourinho mais tarde.

Bandeiras pró Mourinho Profimídia

Foi enviada uma mensagem ao clube que nada tem a ver com as relações com os torcedores dos Giallorossi. Os adeptos da Roma apoiaram-no em várias ocasiões, antes e depois da sua demissão. De facto, várias faixas foram expostas em sua homenagem no Olímpico nos momentos em que o treinador português foi atacado por vários lados durante a sua aventura romana, mas também depois de ter sido despedido para prestar homenagem.

As denúncias foram feitas pelo site nigeriano Pulse Sport, citando o Football.com, mas o site, que por sua vez tem o treinador como testemunha, atribuiu-as ao site nigeriano e reiniciou o X.

Tudo saltou em sites europeus, incluindo o jornal português A Bola: o envolvido não negou oficialmente, mas o mistério permanece.