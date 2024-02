Uma avalanche caiu da montanha e dois paduanos foram arrastados

Temores pelo destino de um alpinista de Vicenza e de um amante da montanha de Pádua apanhados numa avalanche no Trentino Alto Adige hoje, 14 de fevereiro. Se um dos dois não apresentar risco de vida, o segundo escalador terá um prognóstico prognóstico. Desde as primeiras descobertas, uma avalanche com cerca de 20 metros de frente e pelo menos 450 metros de comprimento foi lançada na noite de hoje no grupo Bale di San Martino, no Canal Burelloni. Um homem e uma mulher que moravam nas regiões de Pádua e Vicenza atropelaram dois esquiadores. A princípio consciente, a menina estava inconsciente e foram horas cruciais na tentativa de salvá-la. Uma ligação para o 112 foi recebida às 12h15 de um grupo de montanhistas de esqui que relataram ter visto outras pessoas na área.

Recuperação

Foi solicitada a intervenção de dois helicópteros, úteis para resgatar dois esquiadores de montanha, para realizar um sobrevoo, para verificar se ninguém mais ficou ferido e para acionar as estações de San Martino de Castrozza, Primeiro, Gauria, Moina e Val. montanha di Fiemme e recuperação espeleológica. O primeiro helicóptero a chegar ao local deixou o técnico de resgate aéreo, a equipe médica e a unidade de cães de resgate de montanha de plantão na unidade de helicópteros. Enquanto a equipe médica estabilizava os dois feridos, a unidade canina e os técnicos de resgate aéreo começaram a limpar a avalanche. Com rotações subsequentes, outros operadores de resgate em montanha e duas outras unidades caninas da Guardia di Finanza de Passo Rolle foram transportados de helicóptero para altitudes mais elevadas para fornecer apoio em operações de resgate e limpeza em avalanches. Depois de estabilizados e colocados em macas, os dois esquiadores feridos e hipotérmicos foram transferidos de helicóptero para o Hospital Santa Sierra, em Trento, um em estado crítico e outro com ferimentos múltiplos, mas consciente. Um segundo helicóptero vindo de cima, por meio de sobrevoo e liberação do solo por unidades caninas e equipes de resgate de Artwa, confirmou que ninguém mais foi soterrado pela avalanche. Assim, a intervenção terminou por volta das 14h.