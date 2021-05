Acidente de teleférico, por que aconteceu? O amarelo do cabo cortado. “Volume não acionado”

Mais informações

Cabo de corte limpo da ROM. Determine por que os sistemas de segurança Bonde, bondinho Stressa-Motoron Eles não entraram em operação e a cabine caiu no vácuo por 15 metros, depois rolou para baixo, de acordo com laudos de especialistas e poucos meses. Olympia Posey, advogada de Verbania, ordenou o confisco da fábrica, que pertence ao município, mas é administrada por Ferrovi del Motoron, membro da família Nerini. Mas, sob a responsabilidade, a re-manutenção é concluída, entregue ao Líder do Tirol do Sul, que é especialista em tecnologias de cabos no mundo todo e é responsável por inspeções extraordinárias, enquanto a gestão normal é de responsabilidade da empresa local.

Teleférico bate em motocicleta: Ethan, 5, sobrevive, mas perde irmão, pais e avós

Estrutura inaugurada em 1970 – Voltamos no tempo para reconstruir a história de uma estrutura inaugurada em 1970 para substituir o antigo trem. Sem nem mesmo interferir no sistema de frenagem, é necessário estabelecer porque o cabo auxiliar está separado e porque o teleférico não está conectado a partir dos dois cabos. A última operação foi realizada em 2014, o que é uma grande mudança. Nessa medida, por dois anos, a fábrica foi fechada. Outro longo fechamento para manutenção ocorreu no final da década de 1990. Em julho de 2001, o teleférico foi interceptado no primeiro trecho após a saída de Strasa, e o resgate de quarenta turistas exigiu a intervenção de socorristas. Para isso, as plantas foram testadas novamente.





O teleférico bateu e a cabine caiu após um grande impacto no solo

Renovação – Substituição de motores, painéis elétricos, equipamentos eletrônicos, transformadores. A última intervenção na planta durou dois anos e incluiu uma grande reforma do teleférico. Também foi feito um magnetoscópio nas cordas, uma espécie de exame de raios-X para verificar se estavam esticadas. As cabines foram removidas, reorganizadas e reconectadas com sistema de som e câmera de vigilância. A transformação técnica da fábrica custará entre 4 milhões e 400 mil euros, financiada pela Região do Piemonte, Município de Stresa e a sociedade gestora. A reabertura ocorreu em agosto de 2016, mas posteriormente, entre outubro e dezembro do mesmo ano, as estações de referência do teleférico também foram atualizadas. O presidente da Leighton, Anton Seiber, confirma: “Toda a planta foi reparada em agosto de 2016. Todos os anos, em novembro, os cabos eram inspecionados regularmente, sempre com resultados positivos”.

Imagens aéreas trágicas de um helicóptero mosquetão Teleférico bate em uma motocicleta

Ministério – De acordo com o Ministério da Infraestrutura, responsável pela fiscalização do tráfego, os cheques foram reabertos em 2016, repetidos em julho de 2017, e posteriormente entre novembro e dezembro de 2020, com especificações feitas nos cabos. Em particular, verifica magneticamente o carregamento e o puxamento das cordas e da corda de recuperação. Por fim, em dezembro de 2020, esclarece o ministério, a inspeção visual dos cabos tensionados era realizada por órgão especializado.

Acidente de teleférico: vítimas

Quase tragédia – Em julho de 2001, o teleférico estava estacionado a 25 metros de altura com 40 turistas. A usina foi fechada abruptamente por falta de tensão: o balanço da cabine de Stressa para a Estação Intermediária de Albino causou a sobreposição das cordas e das cordas de transporte. Como resultado, o primeiro trecho da planta entre Stressa e Albino de Stressa foi bloqueado. Por quatro horas, eles ficaram suspensos no vácuo. Eventualmente, através de uma abertura na parte inferior da cabine de passageiros, os passageiros foram abaixados um a um por um guincho e o Mountain Rescue e os bombeiros foram autorizados a “pousar” cortando a vegetação rasteira. . Assim, em 2002 o teleférico passou por uma mudança extraordinária realizada pela Boma Italia (agora Agudio).

© Revisado

Maciço de Piemonte entre o Lago Motoron, Lago Magior e Lago Orta