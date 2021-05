Cristiano Ronaldo de fora do jogo decisivo Bolonha x Juventus nesta temporada

A mensagem veio de um azul completamente inesperado: Cristiano Ronaldo Banco dentro Bolonha-Juventus, A última jornada do campeonato e um desafio decisivo às restantes esperanças de qualificação para os campeões do pioneirismo. Os portugueses foram surpreendentemente repelidos para liderar a dupla de ataque Thibala-Morata. Entre as formas possíveis, Andrea Birlo foi entregue no campo CR7 ao lado da dupla de ataque Morata, que tem sido muito utilizada nesta temporada. Mais de uma hora após o início do jogo, a emocionante viragem: Cristiano Ronaldo fora.

Porque Cristiano Ronaldo não jogou no Bologna-Zoo

A pergunta mais famosa do pré-jogo Bologna x Juventus inevitavelmente: O que aconteceu para tirar Cristiano Ronaldo do time titular da Juventus? A presença do português no banco destrói o campo de qualquer motivação associada às lesões reais. O facto de estar à disposição de Birlow para um jogo a decorrer confirma que Cristiano Ronaldo ainda está em condições de jogar. Ele pode ter sido acusado de ter problemas musculares nas últimas horas, mas desde que Zhou se aposentou – até entrar em contato com órgãos oficiais – não houve sintomas neste momento.

A hipótese mais aceita é que aguardar a confirmação da Juventus, ou seja, Seleção de natureza técnica. Uma isenção sensacional com a importância de um jogo que a Juventus deve vencer a todo custo para ter confiança para se classificar para a Liga dos Campeões. Em meio a gestos polêmicos, rumores de mercado e declarações vagas de pessoas próximas a Ronaldo, a decisão de assumir um significado particular sobre o futuro do já incerto, judeu CR7 nos últimos dois meses.

Cristiano Ronaldo no banco da Juventus: uma raridade

Os números são suficientes para dar a devida dimensão ao que significa a mensagem de Cristiano Ronaldo no banco da Juventus: nos três anos com a Juventus, apenas nos outros quatro jogos do campeonato o CR7 não foi escalado para titular, reserva. Aconteceu duas vezes em seu primeiro ano na Itália (contra Atlanta e Udinese), várias vezes nesta temporada contra Specia (voltando da ausência de Govit) e contra a Lazio. A complexa gestão de Cristiano Ronaldo ganhou as manchetes nos últimos três anos, em meio a alternativas mal digeridas e chamadas perdidas à mesa. Ele não é exceção ao que pode ser sua última partida em preto e branco.