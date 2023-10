Mau tempo na Toscana, preocupação com o nível dos rios: “monitorando o progresso”

Florença, 25 de outubro de 2023 – É preocupante o nível dos rios em algumas partes da Toscana, que continuaram a chover durante todo o dia de hoje, quarta-feira, 25 de outubro. Isto é o que o presidente regional disse Eugênio Gianni Com uma nota no Telegram. Os maiores eventos foram registados na região de Lucca, onde algumas vias navegáveis ​​estão sob vigilância. Também em Lucca houve fortes chuvas, inundações nas estradas e alguns transtornos.

“Estamos monitorando o nível do rio após as contínuas perturbações de Ossery em Ripafrata Ainda está subindo e atingiu o limite da segunda nota. Da mesma forma, a posição em Pontetetto ultrapassou o segundo limite. Nível A Ponte Guido No Contessora voltou abaixo do primeiro intervalo de referência”.

Gianni acrescenta. “Fortes chuvas também foram relatadas nas áreas montanhosas das províncias de Lucca e Pistoia. Mesmo na fraquezaEventos localizados de instabilidade geológica ainda podem se desenvolver nas próximas horas.”

No entanto, em Versilia, a estrada provincial de Arni ainda está fechada: após testes realizados pelos engenheiros da província de Lucca, surgiu o risco de outras grandes quedas de rochas. O prefeito de Stazzema disse isso Maurício Verona Captura de vídeo da situação do trânsito na Alta Versilia após o mau tempo de ontem e de hoje.

O prefeito informa que desde esta manhã a Estrada Provincial de Stasima e o município de Derinka estão transitáveis. Em La Costa, Ela foi libertada após a queda de uma planta. Enquanto isso, a chuva continua em Versilia e novas inundações foram relatadas em várias ruas de Viareggio e outras áreas de Versilia.