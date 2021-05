Ela é filha do Paris Tucker – Fabrizio, o campeão que morreu no Libero Codidino

Double play a Castiglione Fiorentino, Onde o prefeito chamou a cidade de luto. Sierra Mioni, 18, morreu de uma doença incurável. Sua filha Fabrizio Mioni, O inesquecível campeão da motocicleta italiana, interessado em provas extremas, dois vencedores Paris-Tucker E morreu durante sua última experiência no deserto 2005. Trágico destino para uma família em catástrofe: Sierra chora, assim como Fabrice fazia 16 anos atrás com sua esposa, mãe e outro filho mais velho.

A mensagem foi entregue pelo prefeito da Toscana, na província de Arezzo, Mario Agnelli, Muito próximo da família Myoni. “Querida Sierra – escreveu o prefeito no Facebook -, você sabe que tem um pai famoso, espero que possa competir com ele agora. Mas você também teve uma mãe e um irmão extraordinários que se mostraram tão especiais quanto Fabrizio, você sabe exatamente o que quero dizer. Quanto à minha promessa quebrada, Eu imploro seu perdão Porque não pude fazer o que disse a você, e tinha certeza disso. Agora tento controlar nossa dor, não será fácil, porque nada será o mesmo para mim, declaro o luto da cidade de seu amado Castiglioni pelo resto do amanhã. Obrigada pelo teu sorriso, linda alma e voa mais alto que o céu ”.

Sierra, uma estudante do ensino médio de ciências, foi hospitalizada por um longo tempo prefeito, O famoso hospital infantil de Florença, ele optou por voltar para casa para sua família quando a situação piorou. Por seu irmão Giole e sua mãe Elena. Uma família que já estava com o Fabrizio optou por ser mais ativa Unidade Mais perto dissoÁfrica Mioni o amou tanto que perdeu a vida.