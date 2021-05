Nápoles, primeira escolha de Sergio Concino de Laurentis: portugueses são esperados na Itália nas próximas horas

Sergio Conceino é o favorito depois de Gennaro Kattusov no banco do Napoli

Como o actual treinador do Porto, escreve o SportMediaSet, surgiu como uma opção definitiva nos últimos dias, mas depois de uma hora a uma hora está a tornar-se cada vez mais viável.

Segundo a imprensa portuguesa, o ex-médio poderá chegar à Itália na próxima semana para se encontrar com a liderança napolitana. Embora o interesse de Biancolesti seja muito assustador neste momento, a Lazio também está nisso: se a atualização de Inzaki não vier, na verdade, a primeira escolha de Lotido será Kattuso.

Cancino tinha um acordo verbal com a gestão do Porto para renovar até 2023, mas até agora nada foi escrito.

O antigo contrato com a Lazio, o Inter e a Birmânia termina no dia 30 de junho, e em casa acreditam que ele está pronto para uma nova aventura.

Nápoles, neste ponto, parece ser o lugar mais viável: as negociações com Spalleti pararam abruptamente e Inzaki não confiava na opção de Laurentis, especialmente por razões táticas, não venceu o treinador do Piacenza 3-5-2 no que se refere ao homens à sua disposição.

(Source Game MediaSet)

