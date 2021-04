Estamos trabalhando com Frankfurt para uma troca com Jovic

Andre silva Vive a melhor época da sua carreira e pouco descobriu do estado de espírito predatório da grande área portuense. Nascido em 1995, o atacante português conquistou 26 gols e 9 assistências em 31 jogos disputados E é uma das chaves para uma boa publicidadeUnity Frankfort. Ex-jogador de futebol MilãoNo entanto, ele quer tentar novamente avançar em um clube de ponta, e o jornal alemão nas últimas horas após os rumores do mercado que o abordaram nas últimas sessões no Atlético de Madrid, Borussia Dortmund e Manchester United Foto Abriu uma hipótese fascinante: o Real Madrid Ele teria ouvido falar dele recentemente e teria colocado seu nome na lista de clubes interessados. A atividade que o clube espanhol gostaria de realizar seria com potencial transferência Luca Jovic, Que se saiu tão mal em Madrid, parece ter redescoberto o seu sorriso depois de regressar à Alemanha.

O atacante sérvio está em dívida com o Eintracht e ainda tem contrato com o Real até 2025, mas não faz parte dos planos de Zidane, motivo pelo qual o clube de Florentino Perez quer liberá-lo em breve. De acordo com informações de Foto, O Real Madrid vai comprar André Silva por 40 milhões, incluindo Jovic a um custo de 20 milhões na mesma operação: assim o preço do cartão português será de 20 milhões.

Com exceção de sua antiga estreia no futebol italiano, ele marcou 41 partidas, com 10 gols pelo Milan; André Silva já jogou na La Liga porque vestiu a camisa da temporada 2018-2019 Sevilha: No Clube Andaluz disputou 40 jogos, marcou 11 golos e deu três assistências à sua equipa. Depois de outra viagem muito curta para Milão, ele se mudou para a Eintracht no verão de 2019, e a camisa alemã que fez 41 gols em 67 jogos. É hora de tentar o fluxo de qualidade novamente? Vamos descobrir em breve.