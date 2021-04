“Esta é a assinatura dele.” Quem acaba na lupa, o ponto de inflexão? – Grátis diariamente

Francesco Fredella 29 de abril de 2021

Dentro Denise Pipidone, Criança desaparecida em 2004 em Masara del Vallo, sem notícias. Um thriller que envolve todos na fala novamente. O líder russo que desapareceu em um programa de TV com uma mulher chamada Olesya, que alegou ter sido sequestrada por Roma, chamou a atenção para o sequestro da pequena Denise. Ele sempre lida com isso Quem viu?, Que também volta ao título no episódio de quarta-feira, 28 de abril. Pierre Maggio, Fale sobre a mãe de Denise Pipiton Novos elementos apareceram O caso de sua filha desaparecida em 2004 foi divulgado pelo público. Algumas ligações são tocadas entre Jessica Police e sua mãe Anna Corona.

Novos monitores podem ser abertos. Pierre mais uma vez pede para ouvir tudo com novas ferramentas mais sofisticadas do que no passado. “Isso é o que ouvi, e espero que seja feito porque estamos falando de Denise, Esse é o significado da controvérsia“, Ele diz Federica Ciarelli. “Eu digo vamos lá, não tenha medo. Diga a verdade depois de 17 anos, abra o seu coração, não tenha medo de nada dentro . Muito em breve. Conhecidos aparecem, Pedimos de coração ”.

Anna Corona Ex-mulher do atual marido de Maggie (Pierre, no último episódio, reiterou que o casamento é longo). De acordo com a reconstrução, quando Denise Pibidon faleceu de Masara del Vallo, Anna Corona foi trabalhar às 7h15 (haverá depoimentos de seus colegas que se lembrarão de almoçar com ela das 11h30 às 12h: tempo corresponde ao sequestro de Denise). Ninguém teria visto a coroa depois das 12h, enquanto sua amiga Francesca disse aos magistrados que ele havia trabalhado com ela até as 15h30. Mas haverá um mistério: de acordo com uma declaração de assinatura, foi Francesca quem assinou a folha de presença. Anna largou o emprego.