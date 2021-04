Esperando Bruxelas – Vamos

O Gabinete deu luz verde ao plano de recuperação italiano e ao mandato de financiamento suplementar de 30 bilhões. O sinal verde para a recuperação nacional final de 248 bilhões e o plano de recessão necessário antes de ser enviado à Comissão Europeia veio à tarde, após um sub-debate entre o governo e as regiões sobre um mandato financeiro nacional de 30 bilhões: esta foi a manhã de a coluna Ministra dos Assuntos Regionais Mariastella Gelmini perguntou.

A reunião, que teve início às 12h30 de hoje, foi suspensa para a tarde para permitir o envio de textos a uma conferência conjunta com autoridades regionais e locais sobre o mandato de constituir um fundo complementar de 30,6 bilhões. O Plano Nacional de Recuperação e Recessão deve ser enviado a Bruxelas até amanhã. Na última coluna do Comité de Ministros do Plano Nacional de Recuperação e Recessão.

“O texto foi aprovado e agora será enviado a Bruxelas”, disse um ministro a Adkronos no final do MDL. Durante o MDL no Palazzo Chiki, que começou por volta das 12h30, o Ministro da Economia explicou o plano de recuperação e recessão, para uma inspeção final perante a Comissão Europeia. O MDL começou uma hora depois da convenção e durou mais de uma hora e aprovou a Portaria estendendo certas disposições legislativas.

A presidência portuguesa vai aprovar os primeiros planos de “recuperação” no Egofin a 18 de junho. Também estamos prontos para convocar um Egofin extraordinário na última semana de junho para aprovar os projetos da segunda onda. Já não podemos perder tempo, temos de recomeçar a recuperação ”: anunciou no Twitter o primeiro-ministro português Antonio Costa, o presidente interino da UE, e felicitou França, Alemanha e Grécia pelo envio dos planos. Esta foi a primeira proposta por Portugal.