Houthis ameaçam a Itália após drone abatido no Mar Vermelho: “inaceitável”, navios em risco

“Se isso atrapalhar nossa ação, não teremos escolha.” Dê a ele Os Houthis Novos virão Ameaças à Itália Após a ação tomada pelo exterminador nos últimos dias Gayo Tuileo Um dessesUm drone foi abatido Lançado por guerrilheiros iemenitas contra navios mercantes mar Vermelho.





Ameaça Houthi à Itália

“É uma pena que a Itália tenha abatido um dos nossos drones. Vamos agir de acordo”, disse ele. Estas são as palavras publicadas paraLidar de Zayed al-KharsiDiretor do Departamento de Comunicação Social Presidencial da República do Iémen controlada pelos Houthi.

Um representante de um grupo xiita pró-iraniano relembrou o episódio O drone foi abatido Do navio no Golfo de Aden, no dia 2 de março passado Gayo Tuileo Marinha Italiana e Promessas de Vingança: “Não atacamos a Itália assim, mas Se isso atrapalha nossa ação, eles não nos deixam outra opção“.

Talvez você esteja interessado Navio grego atingido por míssil Houthi no Mar Vermelho, na costa do Iêmen: pelo menos dois mortos e seis feridos

“Não estamos a travar uma guerra contra a Itália e outros países europeus. Nossa luta é pela proteção dos palestinos contra a ocupação sionista em Gaza – afirma Al-Kharsi. “Nossos drones e nossos As armas são apontadas para Israel E sobre aqueles que defendem Israel em frente às nossas costas”.





Missão Europeia no Mar Vermelho

“EU”Itália Para nós um país amigocom um grande património marítimo e cultura marítima”, sublinha Al-Kharsi. “Perguntamo-nos porque é que decidiu participar na aliança dos americanos e dos britânicos – acrescenta”.

No entanto, isto não é verdade: a Itália não fez parte da operação iniciada do Prosperity Guardian AméricaEm vez disso, ele participa na missão europeia AspitesDestina-se a proteger o tráfego comercial marítimo no Mar Vermelho.

Destruidor Gaio Dullio da Marinha Italiana





Abater um drone é inaceitável.

Em uma entrevista anteriorAdnkronos Um dos principais rostos mediáticos dos Houthis, Nasr al-Din AmarAnsar Allah é vice-presidente da Comissão de Mídia e presidente do Conselho de Administração da Agência de Notícias SabáEle definiu “Inaceitável” Drone iemenita abatido pelo sabotador Kayo Tulio.

“Isso não deveria ter acontecido. Proteger navios israelenses e americanos expõe a Itália a riscos ameaça a segurança dos seus navios no futuro“, ele disse.

Talvez você esteja interessado Após os ataques Houthi no Mar Vermelho, a Itália pensa em reservas: lei pronta em caso de guerra

“Não decidimos atacar os navios italianos, mas é inaceitável que isso tenha interrompido a nossa operação”, explicou Amar.





“Não queremos atingir a Itália ou outros países. Nosso alvo são navios e navios americanos, britânicos e israelenses que se dirigem para a Organização Sionista”, disse ele.