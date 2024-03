Mau tempo na Itália, deslizamentos de terra e inundações no norte. Caminhante morre em avalanche em Imperia – Notícias

Alerta máximo para deslizamentos de terra, estradas bloqueadas, neve, chuvas fortes e rios. e um esquiador que morreu na região de Imperia. Foi uma emergência devido a uma violenta onda de mau tempo que atingiu especialmente o norte da Itália. Maiores inconvenientes na Ligúria, Piemonte e Vale d'Aosta.



A vítima na montanha fazia parte de um grupo de seis pessoas, quatro das quais foram atingidas por uma avalanche durante a tarde na zona de Upaketa, em Monesi, uma aldeia do município de Triora, no interior de Imperia. Uma ambulância aérea interveio no socorro do homem de 44 anos e o levou ao Hospital Pietra Ligure, onde foi declarado morto. Consequências menos graves para as duas mulheres, que foram transferidas de ambulância aérea para o Hospital Mondovi, não representaram risco de vida, e para um quarto homem, que não necessitou de tratamento. Dois outros esquiadores estavam no grupo, mas não foram feridos pela avalanche.



Mais seis alpinistas desapareceram nos Alpes suíços desde sábado. As equipes de resgate suíças estão realizando uma busca na rota Zermatt-Arolla. O grupo, que ontem deixou Zermatt aos pés do lado suíço do Matterhorn, perdeu-se na região de Tete Blanche. O clima tem dificultado a busca pelos desaparecidos, com idades entre 21 e 58 anos.



A parte ocidental da Itália é a mais afetada. Uma parada de trânsito na região de Aurelia, na Ligúria, e a intervenção imediata dos bombeiros e da Anas para reduzir os transtornos ao trânsito. A chuva caiu durante a noite entre sábado e domingo em Gênova, causando deslizamentos de terra e algumas ruas cheias de água e lama. Cerca de uma centena de pessoas ficaram isoladas em Molini di Triora, no interior de Imperia, depois de um deslizamento de terras ter causado o desabamento de parte da estrada de acesso à cidade. No interior de Imperia, um desabamento na estrada para Lavinia Alta isolou outras 70 pessoas.

Em Sanremo, o deslizamento isolou cerca de vinte casas na estrada Cassin Lunaire, na parte alta do Vale Armia, não muito longe da prisão. À noite, o tráfego foi reaberto como desvio de mão única em Aurelia, em La Spezia, perto de Peverino, hoje bloqueado por deslizamentos de terra.

A situação também é complicada no Piemonte, onde cerca de trinta estradas estão fechadas por precaução devido ao risco de avalanches. O trânsito de veículos está bloqueado na estrada provincial de Ceresol Real (Turim) em direção a Gran Paradiso. Em poucas horas caíram 60 centímetros de neve na cidade e as missas dominicais foram canceladas no Vale de Canaves. Também na província de Turim, nos vales de Lanso, a estrada provincial 32, de Viù a Usseglio, foi encerrada em algumas zonas devido à queda de árvores carregadas de neve. Registre apagões e interrupções nas linhas telefônicas. Na província de Alexandria, a ponte sobre Erro, as estradas provinciais 61 e 63 Rio Granetta foram fechadas devido às inundações, a ponte OltreOrba em Capriata d'Orba e os vaus sobre os riachos Erro e Lemme.

No Vale de Aosta, a estrada regional 24 de Val d'Reims está fechada e os turistas evacuados. Os prefeitos dos municípios afetados por fortes nevascas são obrigados a limitar as viagens tanto quanto possível e a ficar em casa. É o caso de Gagne, Cressoney-la-Trinity e Cressoney-Saint-Jean. Entre as localidades de Perletova e Tressel, caiu precisamente neste último município uma avalanche, pelo que a estrada regional 44 foi totalmente encerrada a partir da aldeia, que se situa no fundo do vale.

O Ministro dos Assuntos Regionais e Autonomias, Roberto Calderoli, esteve em contacto com as autoridades locais ao longo do dia. “Estamos prontos para prestar qualquer tipo de ajuda necessária – afirma – entretanto, como sempre repito nestes acontecimentos, expressamos os nossos sinceros agradecimentos a todos os socorristas e voluntários que se envolveram nestas horas para ajudar as áreas afetadas. .

O vento e a chuva também atingiram a Lombardia, onde intervieram 150 bombeiros. Em Bréscia, o andaime caiu numa praça que faz parte da zona arqueológica do Fórum Romano. Um alerta amarelo foi estendido em Milão e o tanque de contenção Seveso em North Park foi ativado devido às fortes chuvas. Algumas casas foram danificadas pelo ciclone na zona de Mântua.

Mais água e super dia de trabalho para o sistema Moss em Veneza. As comportas móveis foram acionadas na manhã de domingo, e o nível da água na piscina interna era de 85 centímetros, o suficiente para molhar apenas um dos pontos mais baixos, a Praça de São Marcos.

Também existe um alerta para Emilia-Romagna, onde possíveis deslizamentos de terra na cintura dos Apeninos também são uma preocupação e um alerta laranja foi emitido para segunda-feira. Perturbações também na Toscana com ataques a Lunigiana e Massa. Na região de Marche, três montanhistas foram resgatados no Monte Vettur, na província de Ascoli Piceno, bloqueados pelo mau tempo.

Roma também tem sofrido fortes chuvas, com o desabamento de um muro de tufo de 25 metros de comprimento na zona de Trastevere e a queda de uma árvore no jardim de uma escola no centro. Ventos de até 80 km/h atingiram Bari, onde quatro voos foram desviados para Brindisi e Pescara.

Um muro de tufo desabou sobre carros estacionados em Trastevere e ninguém ficou ferido



Um muro de tufo de 25 metros de comprimento desabou na noite de ontem na área de Trastevere, em Roma, através de San Francesco Sales. Bombeiros e policiais locais estiveram no local. Quatro carros estacionados ficaram presos nos escombros. Nenhum ferimento foi relatado. Será um muro ao redor de uma casa particular. A estrada foi interditada devido a destroços na estrada. Fui alertado para fiscalizações envolvendo técnicos municipais.

Devido aos ventos fortes, a ligação com Ischia e Procida foi difícil



Ligações marítimas hoje difíceis para as ilhas do Golfo de Nápoles: As condições meteorológicas adversas estão, de facto, a afectar fortemente a regularidade das viagens para Ischia e Procida.

Todos os serviços de hidrofólio de e para os portos de Marina Grande, Ischia Porto, Casamisiola e Forio estão atualmente suspensos, e algumas viagens de ferry para a ilha de Procida também foram canceladas. Ventos fortes e mar muito agitado desviaram as ligações operadas por barcos no porto vizinho de Casamichiola para o porto de Ischia; Mesmo que o tempo esteja bom durante todo o dia, é aconselhável consultar os sites e call centers das companhias marítimas antes de embarcar.

