Acordo entre o município de Isola del Giglio e Vidigueira

Ilha Giglio (Grosseto). Memorando de Entendimento entre Um município português na ilha de Vidiguerra e Giglio Foi assinado pelos vereadores na Lusitânia ontem à tarde Valter Rossi e o prefeito local, Rui Raposo.

Um protocolo desenvolvido na presença de representantes da Risk Vitas, que atingirá políticas ambientais que tornem a agricultura cada vez mais ‘heróica’ das crises internacionais, a começar pelas alterações climáticas.

“Numa situação geral, com implicações importantes – Está lido Em um documento assinado -, sente-se fortemente a necessidade de identificar iniciativas que possam traduzir-se em oportunidades positivas. A agricultura, no seu sentido mais amplo, assume um papel estratégico de liderança na resposta a estes desafios. Diversas soluções tecnológicas estão surgindo para mitigar o problema, dentre as quais as soluções tecnológicas são as mais promissoras, principalmente todas as inovações denominadas Agricultura 4.0, que permitem a eficiência da irrigação através de sensores, automação. Gestão integrada de culturas e proteção contra desastres, eventos atmosféricos e ataques de pragas, mas também a inovação da blockchain e da produção. A modernização do sector agrícola traz grandes benefícios em termos de melhoria do rendimento e da produtividade das culturas, mas sobretudo porque a forma como a agricultura é entendida está a mudar culturalmente”.

Tudo daqui Uma sequência de ações comuns a ambos os fatosVidiguerra e Ilha Giglio.

“Esta é uma ótima comparação entre duas realidades semelhantes – diz o conselheiro agrícola de Giglio Valter Rossi –, inspirado no amor ao território, criará orgulho de propriedade e crescimento económico, elementos necessários, em paralelo, para satisfazer o futuro da comunidade. Sem orgulho o único aspecto económico seria a exploração, e sem crescimento económico haveria dificuldade de sobrevivência.”

“O desafio – ele conclui Rosie – Crescer grato pelas boas experiências e pelos bons hábitos”.