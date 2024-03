Decaro: 'As mulheres nas fotos não têm relação com atividades do clã'. Comissão do Ministério do Interior chega a Bari – Notícias

Foto do prefeito com dois primos do patrão Barry Vecchia; a chegada de uma comissão do Ministério do Interior para avaliar qualquer infiltração mafiosa no município; Da mesma sala que há poucos dias definiu o envio da comissão Antonio Decarro como um “ato de guerra”, a centro-direita atacou: “Abandone Barry, nós o dizemos”. Enquanto a primeira-ministra Georgia Meloni defendeu a iniciativa do Ministro do Interior, chamando-a de “vergonhosa” e rejeitando as “alegações de uso político” do remetente e dizendo que “não se destinava a ser considerada falsa”, o prefeito, no centro da tempestade durante dias, nem reconheceu quem eram as mulheres da foto. Ele se defende explicando que não sabe e que precisa encontrar o pároco da cidade velha: na verdade são parentes do patrão Capriati ” mas não têm nada a ver com o resto da família”.

Um esclarecimento importante vem de Michael Emiliano; O líder regional aprova as palavras de Decaro, não participando do encontro com a irmã de Capriati. “Se Antonio diz que não se lembra e não se lembra de ter estado lá, ele está certo”, disse ele ao Tg1. Mas um julgamento importante vem de Giuseppe Conte; “Não acho engraçada nem inteligente a história contada por Emiliano. Nós – mencionou o líder dos M5 – somos pela legalidade e transparência”.

Mais um dia de tempestade em Bari abre com reportagem de imprensa e foto de Decaro com a irmã e sobrinha do patrão Donino Capriati (preso há mais de 30 anos e membro de uma família numerosa com 11 irmãos e vários sobrinhos). “Acordei, vi meu rosto em alguns jornais nacionais associado à palavra máfia – diz Degaro – me perguntei quem eram as duas mulheres da foto e entrei em contato com pessoas que trabalhavam na luta contra a máfia anti-social. Barry Vecchia, ex-comandante dos Carabinieri e depois da Polícia Estadual O ex-diretor e nós tivemos dificuldade em entender quem eram. Liguei para o pároco da catedral e entendemos que ambos eram parentes do patrão. Capriati mas eles não tinha ligação com o resto da família.” “Não sei por quê – diz ele – porque pediram ao prefeito que tirasse uma foto na frente de sua loja para que pudessem se ver na foto, o que acontece comigo dezenas de vezes todos os dias”. Annalisa Milci e sua mãe Elisabetta (nora e irmã do patrão, respectivamente) se perguntam e explicam: era a padroeira de São Nicolau e o prefeito caminhava pelas vielas do centro histórico “Eu perguntou a ele: posso tirar uma foto? Ele respondeu: absolutamente sim.”

Para além da foto, era o dia da visita da Comissão de Acesso do Ministério do Interior a Bari, que avaliou hipóteses sobre a infiltração da máfia no município após uma investigação do DDA que levou a 130 detenções e revelou casos de transferência de votos políticos – a máfia e o capacidade dos clãs de controlar as contratações na empresa municipal de transporte público Amtap. Os comissários encontraram-se com o secretário-geral e depois com o autarca, que lhes garantiu a “máxima cooperação” dos gabinetes. Na comissão, Georgia Meloney devolveu ao remetente “alegações de utilização política destas medidas.

Não forçamos nada. Teríamos nos forçado se não tivéssemos organizado o acesso de inspeção que qualquer outro município italiano teria organizado numa situação semelhante”.

Enquanto a comissão trabalhava, acontecia uma coletiva de imprensa de centro-direita na Câmara do Conselho – entre outros, o vice-ministro Francesco Paolo Sisto e o subsecretário de Saúde Marcello Gemmato – que fez 11 perguntas ao prefeito. Entre outras coisas, por que ele “não percebe o que está acontecendo em Amtap” e “não se opõe às 137 adesões ordenadas pelo Ministério do Interior durante seus últimos oito anos como presidente da ANCI, ao mesmo tempo que as descreve como” um ato. “.

Resposta de Degaro à noite: Para Amtab, “Cada vez que surgiram elementos de potencial relevância judicial, foram feitos relatórios apropriados. Fiz questão de relatar a questão do emprego de parentes de membros do crime organizado, incluindo Michael Emiliano, Parisi”.

Chiara Colosimo, chefe da Comissão Antimáfia, também falou sobre o assunto e mencionou a história do governador Emiliano (negada por Decaro) sobre sua visita à irmã do patrão Capriati há vários anos: “As palavras de Emiliano, verdadeiras, falsas ou incompreendidas, são muito falsas – diz Colosimo – cada vez que alguém É um ato de profunda maturidade política identificar transversalmente que, quando ameaçado, deve denunciar. O que a antimáfia fará – concluiu – para qualquer investigação sobre o tema, a Mesa expressará sua opinião “.

