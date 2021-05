Em um vídeo, três homens com santuários perto da casa. “Ela nunca saiu” – Corriere.it

De nosso correspondente

Reggio Emilia “Meu marido Evan costumava dizer isso para o pai de Saman, que era mais sério do que brincadeira: “Olha, se você não mandar sua filha para a escola mais cedo ou mais tarde os militantes virão te buscar”. Mas ele, Shapar, inevitavelmente respondeu. A menina disse que já estava tendo aulas online com uma empresa paquistanesa. Outra palavra é que as escolas próximas não são adequadas para ela, mas ainda estão se perguntando onde matriculá-la. Agora, de repente, descobrimos que é tudo mentira. Não, nada sabemos sobre o casamento que foi celebrado com um familiar residente no Paquistão, o motivo pelo qual ela saiu de casa e voltou ao serviço social ”. Agora Manuela Bartoli, Uma mulher terrível na casa dos cinquenta, junto com seu marido Ivan, dirige uma fazenda em Novellara na área de Regio, que ela diz ser “mágica”. Não acredito que haja tal encerramento nessa família, fui criada em casa, sem interrupções. Manuela está sentada a uma pequena mesa no grande pátio, e além dela há dezenas de estufas, todas elas para o cultivo de melancias. À distância – serão 15 horas – Você pode encontrar alguns pavilhões de mosquetões que mantêm cães moleculares em falha.

Eles estão procurando por Saman Abbas desde a manhã, Dezoito anos de ascendência paquistanesa que desapareceu no ar. Manuela o viu pela última vez em um dia sem nome, de 20 a 25 de abril. A horrível hipótese feita pela advogada de Regio Isabella CC e o mosquetão do departamento provincial era que ela foi morta. Um caminho investigativo que se formou após assistir ao vídeo Tirada por câmeras colocadas por Bartoli na empresa para evitar roubos. O vídeo mostra dois homens carregando dois fardos, um balde com uma bolsa azul, uma cabine e outra ferramenta e a cabeça atrás da casa dos Abbas no dia 29 de abril, às 19h15, na mesma horta da estrada provincial em frente a eles. Em seguida, eles retornam às 21,50. O crime pode ter durado cerca de três horas.





READ Presença, data da reunião e superconferência Não se sabe no momento o que ele fará após deixar o posto E dois de uma grande família. Mas a duvidosa verdade é que todos os pais – alguns antes e outros depois – estão desaparecidos desde 1º de maio. Shapar deixou a Itália com sua esposa e pegou um vôo para o Paquistão. Ele e ela estavam sozinhos, enquanto o nome da filha não era conhecido entre os passageiros. Não se sabe muito sobre esta jovem do serviço social de Novellara no último dia 27 de outubro porque seu pai queria se opor a um casamento arranjado com um parente em casa. A prefeita Elena Carletti disse que ela foi “presa em um centro na área de Bolonha, e voltou voluntariamente para casa em 11 de abril”. Provavelmente para recuperar seus próprios documentos que seu pai tinha. Mas aqui começa o mistério. Começando com o desaparecimento de todos os pais, uma surpresa para Evan Bartholomew foi que Shapper me contatou com uma mensagem de WhatsApp artificial na qual dizia “ele quer falar com uma irmã moribunda”. No dia 5 de maio, o alarme real dispara, e após a decisão da garota mosquetão ser anunciada pelo município, um adulto, entretanto, tem que deixar o centro.