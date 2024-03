Boletim meteorológico – Páscoa com fortes trovoadas e granizo em partes da Itália, calor de verão no sul. Situação com fotos, vídeo e previsões para as próximas horas « 3B Meteo

Hora de estudar

Clima de Páscoa

13h00 Fortes trovoadas e granizo no norte, calor de verão no sul – O mau tempo continua a afectar as regiões do norte, com fortes tempestades movendo-se entre Lombardia, Triveneto e Emília nas últimas horas e tornando-se mais frequentes. GranizoUm em particular Topo da área de Treviso em março Levanta temores de que parte da produção do famoso prosecco possa ter sido comprometida. A neve continua a cair em abundância também nos Alpes, com acumulações registadas em altitudes mais elevadas nos sectores do Piemonte e do Vale de Aosta. Enquanto isso em direção ao sul são gravados Temperaturas no meio do verãoOK Temperaturas chegaram a 31°C na região de Palermo30°C em Messina, 29°C em Cosentino, 26°C em Salerno

10h30 – Chuva forte, alto risco de avalanche entre Piemonte e Lombardia – Entre Piemonte e Lombardia, já caíram mais de 30 mm de chuva desde a meia-noite de sábado 130. Varasotto e Comasco enfrentam sérios problemas devido a uma violenta tempestade. Granizo também é relatado. Poeira do Saara Ele pintou tudo de vermelho.

Baixado até o Sábado Santo depois que o distúrbio passou 150mm de chuva Aqui no alto Piemonte A Nova frente Tende a seguir o caminho anterior. Precipitação no noroeste desde a madrugada e céu novamente fechado durante estas horas. Aguaceiros e trovoadas locais Eles também afetam a Lombardia. Haverá duas frentes hojeUm transeunte virá a toda velocidade Perto da noite Novamente apresentando as mesmas condições Tempo bagunçado e encontrar solo já saturado de chuvas anteriores, com o risco de problemas críticos locais. com Aumento de temperatura E haverá geada Perigo de avalanche marcado Nos Alpes, uma frente na noite de segunda-feira de Páscoa pode significar um clima instável ou caótico. O resto da península tem pouco a relatar, exceto fortes ventos de siroco e dias particularmente quentes de semi-verão. Mas vamos ver como continua esta Páscoa de 2024.

Tempo de Páscoa nas próximas horas: Norte, chuvas fortes e trovoadas locais entre Piemonte, Ligúria e Lombardia, estendendo-se a Triveneto e Emilia Romagna à tarde. Os eventos mais intensos são esperados nos precipícios, contrafortes e planícies altas, mas haverá chuvas abundantes localmente e algumas trovoadas nas terras baixas, especialmente no Piemonte, Lombardia e Emília. Uma calmaria temporária nos eventos no noroeste com meia hora de sol, mas aguaceiros e trovoadas, ainda mais fortes, retornarão ao longo da noite e durante a noite. Neve acima de 1500/1700 m nos Alpes. Centro, contraste e alguns aguaceiros isolados na Alta Toscana, ensolarados ou mais nublados. Durante a noite ocorreram fortes trovoadas na Alta Toscana. Sul, ensolarado com algum nevoeiro. As temperaturas estão a aumentar ainda mais nas regiões centro e sul. vento Sulistas temperados com reforços locais. Os mares são geralmente agitados ou muito agitados.

