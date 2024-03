Leão é um comboio imparável: os boletins dos portugueses

Leo é um trem imparável: os boletins dos portugueses na Fiorentina Milan são estelares. Todos os comentários

Excelente desempenho por Leão contra florentino. Em sua 200ª partida com a camisa Milão, o talento português encontra uma assistência de calcanhar e um golaço. Jornais Eles apreciaram seu desempenho.

A Gazeta do Esporte Ele o elogia assim: “O trem na plataforma 10: sai, ninguém para, está 2 a 1. Tem mais: ele está sempre driblando, criando para Giroud, ajudando com os calcanhares. Outro nível.” O Corriere dello Sport Em vez de: “Ele muitas vezes vence duelos com Todo, não com Terraciano, que rejeita suas tentativas em quase todas as posições. Então ele decide passar Milenkovic e entrar no gol com a bola: e acha que pediu uma substituição pouco antes do gol”. Votos de 7,5 a 8 para Leão!