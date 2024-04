A alta pressão retornará depois da segunda-feira de Páscoa, mas haverá alguma chuva « 3B Meteo

Hora de estudar

Evolução meteorológica entre 2 e 4 de abril

perturbação 1º de abril, segunda-feira, segunda-feira de Páscoa Este será o último da série Pasquale E Eles vão fechar Esta sequência caótica afetou principalmente o norte da Itália. Em breve, a alta pressão voltará ao nosso encontro. Na primeira etapa O regresso será menos decisivo e sujeito a algumas ondas mais fracas no fluxo atlântico. Na verdade, as amostras enquadram um Deterioração moderada Em 3º dia de abril Mas os incidentes não pareciam ser graves e atingiram principalmente as regiões centro-norte. No Sul, clima quente deve prevalecer Queda de temperatura Depois da Ressurreição da Páscoa.

Tendência climática de 5 a 6 de abril

As previsões de 4 de abril apontam para um novo declínio no campo Barrick, no Atlântico. Isso é afundamento Mergulhe em direção à Europa Ocidental e ligue novamente Resistência africana No Mediterrâneo. Clusters climáticos e clusters ecmwf são ambos um Boa probabilidade para este evento. As consequências para a Itália serão semelhantes Mais estabilidade Sol predominante e fresco Aumento da temperatura, também é notável localmente. Neste momento, algumas fragilidades devem ser levadas em consideração Intrusões de ar úmido Origem atlântica com algum potencial nuvens E talvez mesmo precipitações isoladas e fracas possam ser de interesse Regiões Noroeste.

Tendência climática de 7 a 8 de abril

Isso é Reentrada anticiclônica A dinâmica também precederia a chegada do vale na Europa Central, de modo que uma Possível deterioração Clima. O Tempo Eles ainda não estão claros, mas grosso modo, estamos falando de dias 8 a 9 de abril Então com um Fim de semana 6-7 É condicional, mas obrigatório, categórico Sol predominante. Atualizações mais importantes virão.

