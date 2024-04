ATP Estoril, Lorenzo Musetti seguido por Corrado Barazzutti em vermelho português: lucrar na superfície favorita

Lorenzo Musetti iniciou a sua produção no terra batida do Estoril. Em Portugal Carraro é um dos jogadores mais esperados após mostrar sinais reconfortantes na quadra dura de Miami. Estamos a entrar na sua fase favorita da temporada, que parece ser a sua favorita, e o Lorenzo já deveria estar a tentar lucrar com esta corrida. Programado para começar na próxima semana.

Musetti, continuação Pára-quedas Corrado, gostaria de transferir os bons sentimentos que teve na Flórida para um ambiente mais favorável para ele. Não é segredo que no saibro você tem mais tempo para executar seus golpes. Musetti tem a oportunidade de fazer a diferença e expressar suas variações.

Resta apenas lembrar e esperar para ver o que acontece Toscano tem prazo importante e pode impactar negativamente em seu ranking. Referências são pontos especificamente ditados Quartas de final em Monte Carlo, semifinais em Barcelona, ​​oitavas de final em Roma e Paris.

Não será fácil para o tenista italiano gerir todos estes pontos, a partir desta semana será desejável vencer e dar mais proteção à sua classificação, para evitar más surpresas.

Vídeo de treinamento de Lorenzo Musetti

