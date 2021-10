Quem é o traficante a bordo – Libero Cottidiano

Espanto a VerselliEles terminam o carro em um penhasco, forçando o bloqueio na estrada a escapar dos controles da polícia. Duas mulheres no meio, nOnna e Amma, E isto Neta Somente 3 anos. Tem três membros “Traficantes“, Um grupo criminoso da região tinha uma forma de escapar das restrições, passando despercebido por crianças e menores, facilitando a entrega de drogas pelos clientes.

O incidente permitiu que os investigadores reconstruíssem lojas complexas e filiais organizadas e administradas por “traficantes desavisados”. Depois de identificar as duas mulheres, a equipe móvel do Versailles chegou ao show Doze medidas de precaução, Incluindo a prisão da mesma avó de cinquenta anos por roubo. Felizmente, não houve danos sérios à saúde no acidente: a mãe e o bebê foram resgatados ilesos.

O “centro operacional” do comércio de drogas, Cocaína e haxixe, Era um bar em Versalhes dirigido por um criminoso. Na cidade “mercado”, entre Novara e Pavia, na Lombardia, ocorreu um giro 250 milhões de euros Em seis meses.