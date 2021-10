110.000 cadeiras de rodas foram realmente recolhidas porque estavam “em risco de incêndio”?

Uma das medidas mais discutidas do governo anterior de Conte foi a compra dos chamados “bancos de rodas” para escolas. Foi convidado “Bancos inovadores”. Ainda hoje, a ex-ministra da Educação Lúcia Azolina (movimento 5 estrelas) continua criticando a história.

De acordo com Vários TestadoMais de cem mil chamados “bancos de rodas” foram retirados de algumas escolas por serem “inflamáveis”. A notícia foi imediatamente captada por vários líderes do partido nas redes sociais. “110.000 bancos para cadeiras de rodas não foram usados ​​porque não estavam em conformidade com o sistema de segurança contra incêndio. Quem pagaria?” Ele escreveu Presidente da Itália Viva no Twitter em 4 de outubro. De acordo com o Secretário da Liga Matteo Salvini, Falamos de “dinheiro desperdiçado” e “alunos enganados”, ao mesmo tempo o líder dos irmãos italianos Georgia maloneyAssim que esses bancos foram retirados, “milhões de euros” foram “jogados para o alto” pelos italianos.

Resposta, ex-Ministro Azolina em 4 de outubro Ela se defendeu “Notícias falsas” com um vídeo no Facebook sobre o caso. Segundo o ex-ministro, a carteira em questão não era “sobre rodas”, mas sim “tradicionais carteiras monolugares”, ou “inflamável”, mas foi retirada por ter um tamanho diferente do solicitado pelos gestores das escolas.

Nós verificamos e tanto Azolina quanto seus críticos cometem erros. Vamos reconstruir em detalhes como essa história realmente se desenvolveu e dar um passo atrás em relação ao ano passado.

Resumo dos capítulos anteriores

Comissário Extraordinário de Emergência Dominico Arcury em 20 de julho de 2020 Ele disse Concurso para a aquisição de 3 milhões de bancos monolugares, dos quais metade são bancos tradicionais e a outra metade bancos inovadores (“bancos de rodas”). O anúncio foi feito antes que as secretarias do Ministério da Educação pudessem identificar as necessidades das carteiras das escolas particulares e, portanto, em números definitivos. Na verdade, os pedidos vieram de administradores escolares Então eles eram diferentes Dos esperados no anúncio: dois milhões de bancos tradicionais de assento único e 440.000 bancos para cadeiras de rodas (18 por cento do total).

À luz destes números, em 12 de agosto de 2020, a Organização dos Arcúrios do Comissário Tinha anunciado Devem ser definidos onze acordos com empresas italianas e estrangeiras e cumpridos os procedimentos de disponibilização dos balcões tradicionais monoposto solicitados. Entre Cera A Nautilus, empresa portuguesa, tem estado no centro da polémica nos últimos dias.

De que bancos estamos falando

Em 21 de setembro o atual Comissário Extraordinário Francesco Paulo Figiliolo Realmente determinado Em 136 escolas, o mobiliário escolar adquirido da Nautilus foi retirado por “não conformidade com os regulamentos de incêndio”, sem falar do número de mesas em questão. Mas que tipo de bancadas foram disponibilizadas pela empresa portuguesa e porque não cumpriram os compromissos?

Vamos Relatórios A resolução de março de 2021 da Comissão Nacional Anticorrupção (ANAC), antes do início do último ano letivo, assinou um acordo com o Comissário Arcury Português para a disponibilização de 100.000 bancos monopostos e 70.000 bancos tradicionais. O valor total é de 9,5 milhões de euros. Os bancos Nautilus reclamados por Ficliulo não eram “sobre rodas” (originalmente Il Courier della sera Foi intitulado Um de seus artigos em 4 de outubro referia-se a bancos sobre rodas e depois os ajusta com bancos de assento único).

Já poucos meses após o início do último ano lectivo, conforme reportaram várias fontes da imprensa da altura, alguns diretores começaram a reclamar das secretarias portuguesas. Além de um padrão duvidoso, os bancos do Nautilus eram na verdade bastante longos: 74 centímetros, ao contrário do tamanho padrão 60. Essa diferença, segundo Pino Tiloka, foi uma das primeiras lideranças da escola Traga para fora O problema não permite o cumprimento dos regulamentos de incêndio: ிருந்தால் Se os deixarmos sozinhos, não há espaço para corredores de segurança. Se nos juntarmos a eles, evitaremos uma lacuna de um metro para nos proteger da infecção ”, anunciou Tiloka em novembro de 2020.

De acordo com Estabelecido De acordo com as especificações técnicas do Arcury Tender, as bancadas com assentos tradicionais, como o nautilus, devem ter “menos de 60 cm de largura e não mais de 70”. Portanto, não está claro como comprar bancos muito longos e incompatíveis (falaremos disso em breve).

O que Ficliulo decidiu

Os protestos dos principais foram aceitos pela recente resolução do General Figliuvolo, que estabeleceu o consenso geral desses contadores após sua análise do produto em julho de 2021 e subsequente reunião com o Ministro da Educação, Patricio Pianci.

Sempre determina o ficliulo Ele decidiu A coleta de móveis escolares inadequados está sendo entregue à Jet Airways, que se encarregará de entregá-los nos depósitos adequados identificados pelo Ministério da Defesa. O salário estabelecido para a companhia aérea a jato é de aproximadamente 170 mil euros, pelo que foram pagos mais de 7 milhões de euros aos balcões.

Não está claro se esses contadores serão devolvidos ao fabricante e reembolsados ​​ou se os móveis serão cobrados por outro uso.

O que o Ministro Bianchi disse

A este respeito, 6 de outubro Ministro Pianchi, Responder A uma pergunta parlamentar sobre o assunto, declarou que “o senhor Comissário Figliulo administra a polémica que surge da não implementação da referida instituição”. Fica em aberto a questão que esperávamos há algum tempo: se os bancos do nautilus ultrapassam os 4 cm, as medidas máximas estabelecidas pelo anúncio do ex-comissário, por que foram comprados?

O ex-comissário Arkuri estava lá para dar uma resposta e uma versão dos fatos, ele estava na nota de 4 de outubro Ele anunciou: “A largura dessas bancadas deve ser adequada pela Comissão”, composta por um único membro da estrutura da Comissão, e por um Gerente da Inel de “dois gerentes do Ministério da Educação e dois indicados pelo Comitê Técnico-Científico”. “Segundo Arguri, por descumprimento ocorrido em 19 de outubro de 2020, quando foi rescindido o contrato com a Nautilus, foram emitidos apenas“ 37 mil bancos ”de um total de 100 mil.

Entrámos em contacto com o Comissário para esclarecer os aspectos pendentes (entre outras coisas, a dimensão dos bancos envolvidos), mas ainda estamos à espera de esclarecimentos no momento da publicação deste artigo.

No fim

Nos últimos dias, a ex-ministra da Educação, Lucia Azolina (M5s), tem andado de um lado para outro com alguns líderes políticos, segundo os quais 110.000 bancos de rodas foram retirados por estarem sob risco de incêndio. Nós testamos e Asolina e seus críticos cometeram um erro.

O ex-ministro tem razão quando afirma que as secretárias não eram rodas reclináveis, mas sim tradicionais bancos monolugares fornecidos pela portuguesa Nautilus. O motivo da retirada não foi o comprimento excessivo e a inflamabilidade do mobiliário escolar em questão.

No entanto, como diz Azolina, essas carteiras não conformes foram encomendadas pelos administradores das escolas porque o concurso ganho pela empresa fornecedora foi elaborado pelo ex-comissário Arcuri, e sua adequação foi atestada por uma comissão que incluiu alguns chefes do Ministério da Educação.

Além disso, de acordo com nota publicada por Arcuri, os bancos cedidos pela Nautilus – que mais tarde foi retirada por Figliulo – eram de apenas 37 mil, e não 110 mil. Para esclarecer estes dados e a situação em geral, contactámos o Comissário da Figulolo, mas aguardamos uma resposta.