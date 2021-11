Roma-Torino, Mourinho Satisfação | Os portugueses têm algo para todos

José Mourinho está completamente satisfeito após uma vitória curta, mas dolorosa, sobre o Torino no campeonato.

Treinador de Portugal exceto pela ausência de Brian para Govt cristão E Gonzalo Villar, Ele teve que fazer sem Lorenzo Peregrinos, Em 15 minutos, ele estava lesionado.

No entanto, o Special One elogiou toda a equipe, mesmo aqueles que não jogaram hoje: “Quando você joga contra uma equipe que defende um homem, será mais fácil para eles se você não tiver movimento. Isso foi importante para nós Janiolo Foi reduzido e Perez Isso foi acima e além, com Abraham Ajudou. Essas escolhas foram exploradas. É importante defender bem nestas partidas. Gostei de tudo na parte final, conferimos nos últimos dois jogos, mas hoje é um jogo diferente. Uma importante vitória para nós “, Ele disse aos microfones de Dazn.

Roma x Torino, elogios à defesa de Mourinho

O excelente desempenho de hoje Chris Smalling, o defesa-central é impecável e Mourinho elogiou-o da seguinte forma: “Ele é um grande jogador Com melhor experiência, mas temos que administrar muito bem porque seu histórico de lesões é melhor. Avançar Mancini e Ibnes Eles são muito sólidos. Carstorp Ele joga jogos malucos e joga melhor do que nunca. A equipe é forte, Mesmo nos piores momentos, a equipe sempre teve um sentimento positivo. Estou muito feliz com o sucesso de hoje. “