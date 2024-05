o Estado unido A empresa compartilhou evidências “concertantes” com o Reino Unido no auge da pandemia de Covid-19, sugerindo uma “alta probabilidade” de o vírus ter vazado de um laboratório chinês. A informação foi revelada pelo jornal The Telegraph, segundo o que foi afirmado durante uma reunião da aliança entre os serviços de inteligência conhecida como grupo Cinco olhos (EUA, Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia e Austrália) realizada em janeiro de 2021 e discutiu esta questão. Em particular, os Estados Unidos relataram que a China ocultou atividades militares e de investigação relacionadas com o coronavírus num laboratório em Wuhan. Mas, de acordo com o The Telegraph, num telefonema anterior, o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, apresentou provas que apoiam esta teoria ao antigo secretário dos Negócios Estrangeiros britânico, Dominic Raab, e aos seus homólogos do Canadá, Nova Zelândia e Austrália. Duas fontes da anterior administração presidencial liderada por Donald Trump – durante a sua tomada de poder nos Estados Unidos – falaram ao Telegraph e acusaram Raab e o governo britânico de ignorarem a teoria do vírus escapar do laboratório devido às reservas expressas por a equipa de saúde do governo, que na altura apoiou fortemente a evolução natural do vírus.

“Vimos muitas informações e achamos que eram francamente surpreendentes”, disse um ex-funcionário. Estados Unidos da América Que trabalhou com inteligência e ex-secretário Pompeo. A fonte disse: “É claro que há uma grande probabilidade de que seja um vírus que vazou do laboratório”. Ele acrescentou que o documento do Departamento de Estado se referia à “obstrução contínua” por parte da China após a descoberta do vírus e acusou as autoridades de Pequim de “obstrução contínua” por parte da China. Corrupção grosseira e ineficiência. A investigação também revelou pela primeira vez que oficiais militares chineses trabalharam no Instituto de Virologia de Wuhan nos anos anteriores à pandemia e que alguns investigadores do laboratório adoeceram pouco antes de os primeiros casos de Covid serem registados em Wuhan. Os dois ex-funcionários norte-americanos explicaram que na altura o Reino Unido ignorou as provas fornecidas pelos EUA porque o governo de Londres descreveu a informação sobre a possível fuga do vírus do laboratório como uma “questão política radiante dos EUA” alimentada por uma disputa pública. entre o governo. Cientistas e Donald Trump.