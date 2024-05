Belgorod permanece à vista de Kyiv

ele estava láUma explosão na cidade russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, após um alerta de ataque com mísseis. A agência de notícias TASS informou isso, enquanto o governador da região, Vyacheslav Gladkov, apelou por telegrama aos residentes para que se abrigassem em abrigos.

ontem As forças armadas ucranianas já haviam atacado vários assentamentos na região com seis drones suicidas. O governador disse que após um dos ataques, uma mulher e seu filho foram mortos.

“Na aldeia de Oktyabrsky, um drone kamikaze atacou um carro em que estavam presentes o motorista e três passageiros (mãe, pai e filho). Para nosso grande pesar, como resultado da explosão, a mulher morreu instantaneamente e os quatro estavam. ferido.” O governador explicou que uma criança de um ano morreu no hospital.

Se a guerra de uma semana tem a ver com a ofensiva russa na região de Kharkiv, então o objectivo de Moscovo, como Putin deixou claro ontem, é criar uma força militar russa. Uma zona tampão impede Kyiv de atacar o território russo. As operações russas na cidade são, na verdade, “uma resposta ao bombardeamento das zonas fronteiriças, incluindo Belgorod, onde civis estão a ser mortos. Por esta razão, se as coisas continuarem assim, somos forçados a criar uma zona de segurança. o presidente russo reiterou, não temos quaisquer planos em relação à cidade de Kharkiv.”