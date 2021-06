Os Estados Unidos da América, não há explicação sobre os OVNIs, e a atividade estrangeira não está descartada – o mundo

Os Estados Unidos não têm uma explicação sobre OVNIs, ou melhor, sobre fenômenos climáticos desconhecidos. O esperado relatório do Pentágono e da inteligência – divulgado pela mídia americana – não dá conclusões finais e, ao mesmo tempo, não descarta a “atividade espacial” que deixa a porta aberta para novas teorias sobre extraterrestres.

E 143 incidentes foram registrados desde 2004, de 144, que permanecem sem explicação. Destes, 21 podem ser rastreados até experimentos na Rússia, China ou outros países usando tecnologia hipersônica. Não há evidências de que os incidentes registrados estejam relacionados a programas militares secretos dos EUA, tecnologia russa ou chinesa desconhecida ou visitas extraterrestres.

Mas mesmo na ausência de provas, afirma o relatório, essas são explicações que não podem ser totalmente descartadas.

O relatório, embora inconclusivo, marca a primeira vez que o governo dos Estados Unidos reconhece publicamente a existência de tais fenômenos. Explicando o relatório e anunciando a criação de um banco de dados aéreo não identificado, os funcionários do Pentágono explicaram: “Dos 144 casos, não há indicações claras de uma explicação não terrestre para justificá-los, mas iremos aonde os dados nos levarem.” Fenômenos e desenvolvimento de protocolos para seus relatos. Com o objetivo de recolher mais informações e dados que atualmente faltam, o que torna difícil tirar conclusões.

A mera falta de conclusões abre a porta para novas teorias entre os proponentes da existência de OVNIs.