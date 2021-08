Denish Siddiqui, o repórter executado pelo Talibã em uma mesquita- Corriere.it

A partir de Marta Serafini

O fotógrafo vencedor do Prêmio Pulitzer foi morto em 16 de julho perto da fronteira com o Paquistão. De acordo com uma nova reconstrução, ele não morreu no fogo cruzado. Mas o Talibã o executou

Em 16 de julho, o fotojornalista dinamarquês Siddiqui, principal fotógrafo da Reuters Na Índia, ele foi morto no Afeganistão. Assim começou a reconstrução das últimas horas do Prêmio Pulitzer que aconteceu em campo. Ferido durante um confronto entre as forças de segurança afegãs e o Talibã O jornal New York Times. Morto pelo talibã.explicado Washington Post. Mas agora, mais uma vez dos Estados Unidos, assinou Michael Rubin – ex-funcionário do Pentágono e analista de hoje – chega às colunas Examinador de Washington Uma nova versão do que aconteceu. Não foram apenas danos colaterais. Em vez disso, ele foi brutalmente assassinado pelo Taleban.

De acordo com fontes afegãs citadas por Rubin, Siddiqui – um indiano e vencedor do Prêmio Pulitzer em 2018 por documentar o abuso de Rohingya – estava em Spin Boldak, no cruzamento da fronteira com o Paquistão. gravado com as forças afegãs. Então, quando o comboio chegou perto da fronteira, um ataque do Taleban dividiu a equipe. Siddiqui ainda está separado do resto do grupo com três soldados afegãos. Durante esse ataque, um estilhaço atingiu meu amigo, então ele e sua equipe se abrigaram em uma mesquita, onde receberam os primeiros socorros. Em seguida, o Taleban atacou novamente, de acordo com o relatório. Naquela época, o Talibã havia invadido a mesquita na presença de meu amigo. A seguir, assim que tiveram a certeza de que estavam na presença do repórter, tendo-lhe batido na cabeça, executaram-no, com o que foi baleado, como evidenciam as fotografias obtidas por Robin. O comandante e o resto de seu esquadrão morreram tentando salvá-lo. READ Delirium Michaela Murgia: 'Eu penso como o Hamas'

Um ataque deliberado, certamente não um acidente de guerra. O Taleban sempre foi selvagem, mas provavelmente levou sua crueldade a um novo nível porque meu amigo era indiano.Robin escreve novamente.

O Departamento de Estado dos EUA expressou até agora suas condolências pelo incidente, mas ainda não respondeu ao comentário de Rubin O que isola a decisão da administração dos EUA de negociar com um grupo extremista tão feroz retirada de suas forças. A notícia voltou a Bruxelas e foi retomada ontem em uma postagem do presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli.

Meu amigo que deixou para trás sua esposa alemã Rick e dois filhos se juntou a ele Reuters Em 2010 como estagiário, foi sepultado no cemitério Jamia Millia Islamia, em Nova Delhi, na presença de centenas de pessoas. Ele era amado e respeitado – colegas falam sobre ele – Quando ele voltou de uma missão, outros repórteres o saudaram como um astro do rock. Ela cobriu o terremoto de 2015 no Nepal, a batalha por Mosul em 2016 e os distúrbios de Delhi em 2020, durante os quais um jovem fundamentalista hindu é imortalizado enquanto atira em uma multidão em uma revolta contra a lei sharia anti-islâmica.

Danish Siddiqui era um jornalista que fazia seu trabalho. E ele foi morto por isso.