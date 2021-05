Descubra o “antecessor” da Covid. Daí nasceu a dinastia Wuhan

Uma nova descoberta científica lançou luz sobre Pais “ Covid-19, que destaca que a infecção epidêmica atual terá origem em uma cepa original que está se espalhando No mundo todo Muito antes dos eventos de Wuhan. De acordo com os autores da descoberta, a doença original era uma espécie de Mãe De todos os membros da família Coronavirus responsáveis ​​pelas tragédias recentes. Para publicar o estudo em questão estava um grupo de pesquisadores da Temple University na Filadélfia e este post apareceu recentemente na revista científica Biologia Molecular e EvoluçãoDirigido pelo Professor Sudhir Kumar.

Negociado pela primeira vez em outubro de 2019

De acordo com a equipe de Kumar, o antecessor da Covid contatou proCoV2, Que circula pelo mundo, com suas variantes, já em outubro de 2019. Para chegar a essa conclusão, pesquisadores da Filadélfia trilharam o caminho do Coronavírus, voltando no tempo com base em mapas genéticos, descobrindo que muitas famílias eram membros do que viria a ser a Covid Already presente em todo o mundo meses antes de os primeiros casos serem identificados na China em Wuhan em dezembro de 2019.

Portanto, o antecessor da Covid já estava começando a se espalhar entre os países Final de outubro de 2019E eles também chegaram à Itália por volta de dezembro daquele ano, e apenas meses depois, surgiram casos da doença de Wuhan. Pesquisas americanas, baseadas na epidemiologia genética, também permitiram comprovar que o ancestral da Covid nasceu na China, onde deu origem a uma família de vírus corona que se espalhou a ponto de causar uma emergência global. A cepa que causou o primeiro surto em Wuhan também fazia parte das numerosas mutações que surgiram de um ancestral chamado proCov 2.

No que diz respeito aos surtos que surgiram em território chinês, ou seja, aqueles que foram noticiados pela mídia mundial no final de 2019, o referido estudo indicava que o vírus já havia causado infecções no país asiático de 6 a 8 semanas antes do Casos de dezembro. Ano de ofensa. Especificamente sobre os eventos de dezembro em Wuhan, o professor Kumar denunciou, gostou e preferiu Hiperextensão Um vírus do predecessor proCov2, que levou a uma epidemia